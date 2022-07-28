Тищенко знову осоромився: привітав українців з Днем Незалежності 28 липня

Україна 28 липня святкує День державності. Проте Микола Тищенко, схоже, живе за якимось іншим календарем, ніж решта українців.

Заступник голови фракції "Слуга народу" цього дня привітав земляків з Днем Незалежності. 24 канал нагадує народному депутату, що це свято в Україні відзначають 24 серпня, а "державність" та "незалежність" – це різні поняття.

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Тищенко привітав українців з Днем Незалежності 28 липня

У День української державності 28 липня Микола Тищенко вирішив привітати українців з Днем Незалежності. Для цього на своїй сторінці у фейсбуці він опублікував допис, до якого прикріпив щемливого вірша та фото з українськими прапорами у центрі Києва.

З Днем Незалежності,

Вітаю Україно! Вставай!

Борися до кінця!

За мирне, світле, чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у Небеса,

Тих, що рятують Україну,

Ціною власного життя!

– написав Тищенко.

Додамо, що публікація на сторінці нардепа з'явилась близько 10:55 28 липня. У коментарях під дописом українці обурилися невігластву Тищенка й почали запитувати, яким чином День Незалежності "перенесли" на майже місяць раніше, нікого про це не сповістивши.

Тищенко привітав українців з Днем Незалежності 28 липня / Скриншот з соцмереж

До слова, невдовзі Микола Тищенко, зрозумівши помилку, видалив допис з привітанням зі своєї сторінки.

Інші курйози з Миколою Тищенком: коротко

На початку березня Микола Тищенко "забув" розрахуватися в одному з львівських закладів. Політик просто вийшов з ресторану повз касу. З посадовцем намагались зв'язатися через соцмережі, аби він все ж оплатив своє замовлення, проте марно.

У лютому нардеп відзначився сексистською заявою. Під час виступу у Київраді він коментував розгляд рішення щодо початку створення у столиці районних рад, коли звернувся до жінки "ви, дівчинка, яка посміхається".

До Дня Соборності Тищенко оприлюднив інше одіозне привітання українців. Він згадав про "єдину, сильну та незалежну" державу, проте "від Києва до Закарпаття", забувши про решту регіонів соборної України.

7 січня нардеп переплутав Різдво з Великоднем, привітавши українців з "воскресінням Христовим".

Також Тищенко обмовився, заявивши, що "вакцинувався ковідом".

Однією з найодіозніших заяв Миколи Тищенка, що викликала величезне обурення українців, було те, що у жовтні минулого року буцімто можна було купити яловичину по 20 гривень за кілограм. Такі ціни, за словами нардепа, можна було знайти на Бессарабському ринку, який вважають одним із найдорожчих у Києві.

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