Спецпредставник США Джаред Кушнер заявив, що українське військо за роки повномасштабної війни суттєво змінилося. За його словами, сьогодні Україна має одну з найкращих армій у світі.

Про це Кушнер заявив 19 листопада під час пресконференції за підсумками зустрічі Коаліції охочих у Берліні.

Що Кушнер сказав про українську армію?

Американський представник підкреслив, що нинішня Україна суттєво відрізняється від тієї, на яку Росія напала у 2022 році.

Очевидно, сьогодні Україна – це вже зовсім інша Україна, ніж та, на яку напали свого часу. Вона надзвичайно розвинулася і тепер має одну з найкращих армій у світі,

– сказав Кушнер.

Заява пролунала на тлі міжнародних переговорів щодо можливих шляхів завершення війни та гарантій безпеки для України.

Що Кушнер говорив про гарантії безпеки для України?

Під час тієї ж пресконференції американський представник заявив, що Росія нібито готова розглядати гарантії безпеки для України за зразком статті 5 НАТО, яка передбачає принцип колективної оборони.

За словами Кушнера, американські переговорники досягли певного прогресу в обговоренні цього питання.

Однак Росія відкинула можливість надання Україні гарантій безпеки за моделлю НАТО. Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков заявив, що Москва вважає неприйнятними навіть варіанти так званого квазічленства України в Альянсі.