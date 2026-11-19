Американський переговорник Джаред Кушнер заявив, що США нібито вдалося переконати Росію прийняти ідею гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО. Водночас він пояснив, за яких умов Вашингтон готовий підтримати такий механізм.

Про це Кушнер заявив під час обговорення майбутніх гарантій безпеки для України.

Що Кушнер сказав про гарантії безпеки для України?

За словами американського переговорника, Сполученим Штатам вдалося переконати Кремль у тому, що майбутня угода про безпеку України має ґрунтуватися на механізмі, подібному до статті 5 Північноатлантичного договору.

Кушнер наголосив, що такі гарантії стануть серйозним кроком з боку США. Водночас їхнє запровадження має відповідати американським інтересам.

І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього. Але, очевидно, це має відповідати інтересам Америки. Ми маємо переконатися, що це стане частиною більш широкого пакету заходів з безпеки,

– заявив Кушнер.

Він також назвав надання Україні гарантій за аналогією зі статтею 5 НАТО "дійсно дуже й дуже серйозним кроком".

Що передбачає стаття 5 НАТО?

Стаття 5 Північноатлантичного договору закріплює принцип колективної оборони. Відповідно до нього, збройний напад на одного або кількох членів Альянсу розглядається як напад на всіх союзників.

Водночас гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 не означають автоматичного вступу України до НАТО. Їхній конкретний механізм залежатиме від умов майбутніх домовленостей.

Що відомо про обговорення гарантій безпеки?

Раніше 24 Канал повідомляв, що США запропонували Росії погодитися на гарантії безпеки для України за зразком четвертої та п'ятої статей Північноатлантичного договору. Це питання стало однією з головних тем переговорів в Абу-Дабі 10 – 11 листопада.

Також Кушнер раніше заявляв, що під час зустрічі з Путіним у Москві 12 листопада сторони детально обговорювали повоєнну безпеку України. За його словами, у цьому питанні вдалося досягти прогресу.