Лукашенку подарували кувалду ПВК "Вагнера": фото експоната, яким найманці страчують своїх
Джерело:"Наша Ніва"
Одну кувалд ПВК "Вагнера" нібито подарували самопроголошеному президенту Білорусі Алєксандру Лукашенку. Вона стала експонатом у Палаці Незалежності.
Про це стало відомо після публікації фото з екскурсії, на яку водили вихованців білоруського військово-патріотичного центру спеціальної підготовки "Скіф" міста Речиці та обласного військово-патріотичного клубу "Доблесть" військової частини 3310.
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Лукашенку хтось подарував кувалду ПВК "Вагнера"
Під час екскурсії до Палацу Незалежності дітям показували експонати, які розміщені в коридорах. На фото, опублікованих білоруськими державними ЗМІ, помітили кувалду – дуже схожу на ту, яку нещодавно передав до музею командир одного із загонів ПВК "Вагнера" Нікалай Будзько.
Вона традиційно лежала у футлярі від скрипки. На молоті можна розгледіти дарчий напис, який починається зі слів "Алєксандру Грігорьєвічу".
Варто зауважити, що кувалда "Вагнера" стала символом воєнних злочинів російських військових. Нею найманці публічно і без суду карають усіх, кого хочуть. Зокрема, своїх "побратимів".
Лукашенку подарували вагнерівську кувалду / Фото БелТА
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Що відбувається з Лукашенком: коротко
- Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив, що Лукашенка госпіталізували після зустрічі з російським диктатором Владіміром Путіним. Його стан може бути критичним. Окрім цього, ймовірно, самопроголошений президент Білорусі пройшов процедури з очищення крові.
- Варто зауважити, що інформація про можливу госпіталізацію Лукашенка досі не підтверджена. Все залишається на рівні чуток.
- Російський опозиціонер Гліб П'яних вважає, що стан здоров'я білоруського диктатора дуже похитнула ситуація в країні та тиск Путіна. Причина його хвороби полягає, зокрема, у нервах. Проте навряд чи Кремль безпосередньо доклав до цього руку, адже смерть Лукашенка Росії не вигідна.
- Цікаво, що на тлі чуток про госпіталізацію президента Білорусі на сайті мінського "Динамо" з'явився некролог. Хакери висловили "співчуття" з приводу смерті Лукашенка.