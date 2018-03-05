Квартиру відомого письменника в центрі Києва залило окропом, а стеля впала: фото та відео

У Києві на вулиці Рейтарській, 21/13 залило окропом квартиру відомого українського письменника і кінематографіста Андрія Куркова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Прорвало гарячу воду на горищі, заливає окропом так, що стеля впала! Аварійку викликали – досі немає. Уже кілька поверхів наскрізь пройшов окріп", – написав Курков.

Згодом, письменник уточнив, що опалення все ж вдалося перекрити.

"Опалення перекрили своїми силами. Прийшов сантехнік. Сказав, що на горище не полізе – у нього "тиск". Аварійки досі немає. Диспетчерська ЖЕКу на дзвінки не відповідає", – покаржився він.



У київській квартирі письменника Андрія Куркова впала стеля



Квартиру Андрія Куркова залило окропом у центрі столиці

Хто такий Андрій Курков? Український письменник російського походження, журналіст, кіносценарист. Усі ранні твори Курков написав російською. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Курков також є автором понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Нагороджений відзнакою "Золотий письменник України" (2012 рік).