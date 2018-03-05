14:19
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Квартиру відомого письменника в центрі Києва залило окропом, а стеля впала: фото та відео

1515 Читать новость на русском
Квартиру письменника Андрія куркова залило окропом у центрі Києва
Квартиру письменника Андрія куркова залило окропом у центрі Києва / Фото з Facebook

У Києві на вулиці Рейтарській, 21/13 залило окропом квартиру відомого українського письменника і кінематографіста Андрія Куркова.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: На Дніпропетровщині через сніг обвалився дах площею у понад 2 тисячі "квадратів": відео

"Прорвало гарячу воду на горищі, заливає окропом так, що стеля впала! Аварійку викликали – досі немає. Уже кілька поверхів наскрізь пройшов окріп", – написав Курков.

Згодом, письменник уточнив, що опалення все ж вдалося перекрити.

"Опалення перекрили своїми силами. Прийшов сантехнік. Сказав, що на горище не полізе – у нього "тиск". Аварійки досі немає. Диспетчерська ЖЕКу на дзвінки не відповідає", – покаржився він.


У київській квартирі письменника Андрія Куркова впала стеля


Квартиру Андрія Куркова залило окропом у центрі столиці

Хто такий Андрій Курков? Український письменник російського походження, журналіст, кіносценарист. Усі ранні твори Курков написав російською. Є автором понад 20 книг, серед яких як дорослі романи, так і казки для дітей. Курков також є автором понад 20 сценаріїв для художніх та документальних фільмів. Нагороджений відзнакою "Золотий письменник України" (2012 рік).

Теги: Новини України Новини Києва Надзвичайні ситуації Література
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 5 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
сьогодні, 14:00 Черговий ганебний провал: чому українська СБУ така нікчемна
Дмитро Гнап 644
Україна і
сьогодні, 13:01 Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде
539
Когда Украина сможет вернуть Крым
сьогодні, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1632
Пригоди
сьогодні, 11:01 Пригоди "іхтамнєт"-ів та вибори Путіна в Росії: хвилина гумору від карикатуристів
4273
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сьогодні, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 3028
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук