КВУ проаналізував виконання передвиборчої програми Зеленським за 2 роки президентства

Експерти з Комітету виборців України проаналізували виконання передвиборчої програми президента Володимира Зеленського. За підсумком перших двох років президентства Зеленського виконати вдалося лише четверту частину обіцянок.

Як пояснили у КВУ, більшість положень передвиборчої програми наразі не реалізували.

Важливо Рейтинг Зеленського продовжує зростати: його підтримує понад чверть населення

Підсумки 2 років президентства

З виборчої програми Зеленського експерти КВУ виокремили 30 пунктів, з яких 22 – президент не виконав. Натомість 8 обіцянок вдалося частково або повністю втілити у життя. Таким чином програму виконали лише на 25%.

Так і не вдалося реалізувати:

принципові положення програми щодо закінчення війни,

підвищення якості життя, боротьби з корупцією,

проведення важливих реформ,

розв'язання питання щодо підвищення довіри до судів,

проведення освітньої реформи,

перехід в енергетиці на власні ресурси.

Крім того, за 2 роки у влади виникла низка корупційних скандалів щодо роботи, яка стосувалась, зокрема оточення президента. Також продовжили так звану практику кумівства, використання "телефонного права" і втручання в діяльність інших гілок влади,

– зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

До виконаних або частково виконаних пунктів передвиборчої програми можна віднести:

формування прозорого ринку землі,

вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками,

зняття недоторканності з президента України, народних депутатів і суддів,

законопроект про імпічмент президента України,

автоматизація публічних процесів онлайн, зведення всього функціоналу держави до розмірів смартфону,

будівництво доріг за європейськими стандартами.

Додамо, що 20 травня, о 12:00 Володимир Зеленський проведе пресконференцію за підсумками двох років президентства. На зустрічі з журналістами український лідер підсумує досягнення та озвучить плани на майбутнє.