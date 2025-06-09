Обговорюватимуть тиск на Росію та гарантії безпеки: до Києва прибув глава МЗС Литви

У понеділок, 9 червня, з робочим візитом до Києва прибув міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс. В українській столиці у нього запланована низка зустрічей.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Яка мета візиту Кястутіса Будріса

За словами МЗС, глава литовського дипломатичного відомства зустрінеться з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, віцепрем'єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем РНБО Олександром Литвиненком.

У ході візиту Будріс також планує зустрітися з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Міністр обговорить ситуацію на фронті, міжнародні зусилля з метою змусити Росію припинити вогонь і оголосити перемир'я як основну умову для початку переговорів про мир,

– йдеться в повідомленні.

За інформацією МЗС, на зустрічах також обговорюватимуться гарантії безпеки для України, пріоритети військової, дипломатичної, фінансової та гуманітарної допомоги, прогрес України у процесі інтеграції до Євросоюзу та заходи щодо стримування Росії.

Варто зазначити, що це вже третій візит Будріса до України з моменту вступу на посаду міністра закордонних справ Литви. Востаннє він відвідував Україну 1 квітня 2025 року.

До слова, нещодавно комітети у закордонних справах парламентів Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, яка висловлює підтримку інтеграції України у ЄС та НАТО.

Комітети трьох країн також закликали інші парламенти, міжнародні інституції та уряди підтримати цю заяву та вжити відповідних кроків на шляху до перемоги України, її відбудови та повноцінної інтеграції у євроатлантичну спільноту.