Попри те, що поліція кваліфікувала справу про загибель колишнього служителя Феміди як самогубство, родина та адвокатка покійного не вірять у це.

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Мав плани, але відселив сім'ю через страх

Катерина Зінченко стверджує, що до трагедії у неї з чоловіком все було добре. Він нібито був у гарному настрої та мав багато планів. Однак за сім'ю все ж переживав.

Я не вірю в самогубство. Йому надходили погрози фізичного насилля. Але я не знаю, хто це був,

– каже дружина померлого.

Зінченко додала, що чоловік навіть переселив її з дитиною в інше житло, аби убезпечити від імовірного нападу.



Дружина колишнього судді не вірить, що він сам наклав на себе руки / Скриншот відео

Зверніть увагу! Екссуддя Зінченко відомий тим, що судив майданівців. Крім того, він погорів на хабарництві, підкупі, та незаконних оформленнях нерухомості померлих людей.

Адвокатку збентежила низка дивних неточностей

У самогубство не вірить і адвокатка колишнього судді Лариса Криворучко. За її словами, тіло лежало у положенні, нехарактерному для суїциду. Крім того, її клієнт був правшею, а пістолет нібито виявили зліва. Ще один нюанс, який її збентежив, – це відімкнені двері в будинку та зникнення грошей.

Однак найбільше Криворучко спантеличив той факт, що правоохоронці нібито вказали неправильну дату смерті Зінченка – 16 листопада. Хоча 17 листопада чоловік ще спілкувався з родичами.

Зникнення судді помітили друзі

У поліцію заява про зникнення Зінченка надійшла 18 листопада. Його друзі занепокоїлися, що чоловік тривалий час не виходить на зв'язок. Зрештою тіло екссудді знайшли в його власній оселі. Крім того, з місця події правоохоронці вилучили пістолет, ключ та цінні речі.

Дружина та адвокатка екссудді Зінченка спростовують версію про самогубство: відео