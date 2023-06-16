Танці арабів зі зброєю та антисанкційні амбали з грілками: яким ще крінжем здивував форум Путіна

У Росії на ПМЕФ сталося чимало абсурдних та смішних ситуацій. Підозрілі чоловіки продезінфікувати підлогу особисто для Владіміра Путіна. Арабські гості пританцьовували з карабінами в руках. Нова "Лада" відмовилася заводитися. А "десантники" дули у грілки на знак протесту проти санкцій.

Окупанти хотіли похизуватися на Петербурзькому економічному міжнародному форумі, але багато чого пішло не так. Конфузні ситуації трапилися одна за одною у п'ятницю, 16 червня, передає 24 Канал.

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Озброєні араби влаштували перформанс

На форум цього року завітала делегація з Об'єднаних Арабських Еміратів. Арабські гості прийшли туди з карабінами. Згодом вони почали танцювати прямо з вогнепальною зброєю у руках.

Гості з ОАЕ танцюють зі зброєю: відео

Богатирі ламали речі проти санкцій

На заході відзначилися представники ліги "Найсильніша нація світу". На сцену вийшли три атлети у тільниках та почали демонструвати свою фізичну силу під російські ура-патріотичні пісні.

Вони рвали карткові колоди та тенісні м'ячі, дули у грілки, а також згинали арматуру. Це все не дуже вражало аудиторію, тому артистам та ведучому періодично доводилося нагадувати публіці щодо необхідності аплодувати.

Згодом президент цієї ліги Міхаіл Паллер повідомив місцевим ЗМІ, що його богатирі показували усі ці фокуси задля "подолання санкцій". Він також заявив, що ця організація створювалася за підтримкою Путіна для подолання антиросійських санкцій у спорті.

Російські богатирі дивно борються з санкціями: відео

Росіяни осоромилися з новою "Ладою"

Ще на форумі виробники із пафосом презентували нову модель автівки. Але її двигун чомусь не працював. Очевидці зафільмували цей кумедний епізод. На кадрах можна побачити, як двом чоловікам у костюмах навіть довелося лізти під капот. Згодом машину вдалося завести. Це викликало сміх у публіки.

Lada Aura не заводиться з першої спроби: відео

На цьому дивні моменти не закінчилися

У цей день до форуму завітав Владімір Путін. Соцмережами давно ширяться чутки про те, що він боїться заразитися різними хворобами. 16 червня з'явилося ймовірне підтвердження цих припущень.

Перед візитом російського диктатора працівники ретельно дезінфікували підлогу. Чоловіки, які це робили, мали вигляд охоронців, а не звичайних прибиральників.

Дезінфекція підлоги для Путіна: відео

Чим ще запам'ятався цьогорічний форум у Санкт-Петербурзі