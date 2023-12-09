"Скоро будуть горіти": розслідувачі знайшли заводи, де росіяни виробляють дрони "Ланцет"
У Росії продовжують нарощувати виробництво власних дронів "Ланцет", а також іранських дронів типу "Шахед". Нещодавно журналістам вдалось визначити, де саме їх створюють.
Оскільки точні дані про розташування заводів уже відомі, на них невдовзі можуть трапитись неприємні інциденти. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що на заводах зберігають вибухівку.
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До заводів нескладно дістатися
Розслідувачі визначили та знайшли три заводи у Росії, які виробляють безпілотники "Ланцети" та "Шахеди". Мовиться про такі російські міста:
- Калуга – 300 кілометрів від України;
- Іжевськ – 1300 кілометрів від України;
- Єлабуга – 1200 кілометрів від України (тут виробляють "Шахеди").
Зокрема, OSINT-журналісти дізнались, що іжевська компанія Zala Aero Group, відома як ТОВ "ЦСТ", є ключовим гравцем на російському ринку безпілотних літальних апаратів. Там вони й виробляють та тестують "Ланцети".
Звісно, є можливість (дістати до заводів – 24 Канал). Їх реально знищити, тому що при збірці безпілотників обов'язково використовують вибухівку. Якщо є вибухівка, то її просто треба підірвати для її детонації. Механізми є,
– зазначив Роман Світан.
Полковник запасу розповів, що дрони для знищення російських заводів можна придбати у самій же Росії. А відповідні люди можуть влаштувати їх запуск.
"Справді, є розуміння розміщення заводів та цехів збірки, розташування на цих заводах місць, де зберігають вибухівку. Добратися туди легко за допомогою БпЛА. ППО як такого там немає, – наголосив військовий експерт.
Тож навіть невеликий коптер із зарядом 2 кілограми тротилу може виконати це завдання.
Виробництво "Шахедів" у Росії: що відомо
- Журналісти Reuters дізнались деталі про будівництво заводу з виробництва безпілотників типу "Шахед". Зокрема, на новому заводі вдосконалюватимуть іранські процеси виготовлення БпЛА. Також відомо, що росіяни планують розширити можливості цих дронів-камікадзе.
- Власне, окупанти уже вдосконалюють "Шахеди". Так, на ударні дрони почали встановлювати термобаричну бойову частину. Насамперед вона призначена для ураження закритих приміщень. Це, своєю чергою, посилює загрозу від "Шахедів".
- Додамо, що міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що навалу ворожих дронів невдовзі можуть ліквідовувати в інший спосіб, ніж зараз. Мовиться зокрема про те, щоб збивати дрони не лише ракетами, але й іншими засобами. Зараз над цим активно працюють.