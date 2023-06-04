За плечима кримінальний злочин: поліція Київщини розшукує втікачку з психоневрологічної лікарні

На Київщині поліція оголосила в розшук 36-річну Ларису Абідокову. Жінка з кримінальним минулим пропала з Київської міської психоневрологічної лікарні №3.

Правоохоронці зазначили, що жінка самовільно залишила медустанову. Раніше ж вона відбула покарання за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

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Як виглядає розшукувана Лариса Абідокова

Відтак у поліції попросили усіх громадян, хто може володіти інформацією стосовно Лариси, повідомити про неї правоохоронцям.

Якщо ви впізнали жінку на зображенні або володієте будь-якою інформацією стосовно неї, прохання терміново повідомити за номером телефону 0933034986, або на спецлінію 102,

– написали в телеграм-каналі поліції Київщини.



Поліція розшукує Ларису Абідокову / Фото поліції Київщини

Прикмети розшукуваної Лариси Абідокової:

на вигляд 36 років;

зріст – 160 см;

середньої статури;

має світле волосся;

карі очі.

Також відомо, що під час втечі була одягнена у спортивний костюм темно-синього кольору. Взуття ж було чорного кольору.

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