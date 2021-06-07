Свій одіозний спіч дівчина записала на сторіз в інстаграмі. На них у своєму телеграм-каналі звернув увагу Сергій Стерненко.
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"Проти кого вони воюють?"
Сторінка, на якій з'явилися відео – робоча. Дівчина займається нарощенням вій. В описі профілю зазначено, що її кабінет розташований у Чугуєві. Із чого почалася історія не зовсім зрозуміло: вона залишила доступними лише фрагменти відео, у яких висловлює яскраве обурення.
Військових вона називає "обдовбаними", яких не можна поважати.
А що хорошого сказати: що вони смердючі, брудні, заригані ходять бухі чи обдовбані містом. Де цей військовослужбовець, якого можна поважати за щось? Його відправили кудись, він пролежав у затінку і ногою потіліпав – і він вважається герой. Проти кого вони воюють?
– заявила лашмейкерка.
Дівчина пригрозила, що її краще на цю тему не чіпати, бо вона "розмотає будь-кого і кожного".
На останок вона заявила, що ненавидить "цих потвор", яким усі ми платимо податки. За словами дівчини, наркомани і алкоголіки йдуть "туди" (у зону ООС – 24 канал), бо не хочуть працювати.
Заява дівчини про "смердючих" військових: дивіться відео
"Я такого не казала"
Втім, на відміну від попередніх скандалісток, ця дівчина не поспішає із вибаченнями. У нещодавніх сторіз вона розповіла, що її слова перекручують. Начебто вона мала на увазі одну конкретну ситуацію, яка з нею трапилася.
Зараз усю інформацію, за словами лашмейкерки, перекручують і виставляють у дурному світлі. До того ж, як пожалілася дівчина, до неї дзвонять з невідомих номерів і звинувачують у бозна-чому.
Заявляю: я не говорила за усі Збройні сили України. Я говорила про конкретну особистість, яка зі мною вчинила подібним способом,
– заявила дівчина.
Дівчина заявляє, що її слова перекручують
Про який саме конфлікт йдеться, дівчина у цих історіях не розповідає. Найімовірніше, їх вона описала минулої доби.
При тому у збережених історіях лашмайстерки є створений один день тому пункт – "Чорний список". Туди вона розмістила фото жінки у військовій формі і додала підпис "Кидають на гроші: записуються і не приходять".
"Чорний список" майстрині з нарощення вій / Скриншот з її інстаграм-сторінки
Втім, наголосимо, що у сторіз, які спричинили скандал, дівчина називала військових загалом – в особі "вони".