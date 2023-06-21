Останні уже перефарбовуються: Латвія передасть Україні усі свої бойові гелікоптери
Джерело:The Independent
З початку повномасштабного вторгнення Росії Латвія витратила для допомоги Україні понад 1,3% ВВП. Однак вона на цьому не зупиняється, і незабаром завершить передачу нашій державі всього свого флоту гелікоптерів.
Наразі останні вертольоти готуються до відправлення в Україну. Про це на конференції з відновлення України у Лондоні заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш.
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Латвія почала допомагати ще до початку повномасштабної війни
Прем'єр-міністр наголосив, що Латвія почала допомагати Україні ще наприкінці 2021 року. Тоді країна ухвалила рішення про передачу нашій державі переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, які прибули в Україну за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ба більше, наразі всі латвійські ракети Stinger допомагають боротися проти окупантів.
Уже після вторгнення росіян уряд Латвії витратив понад 1,3% ВВП на всі види допомоги Україні. При цьому понад 1% – саме на військові потреби.
Ба більше, окрім усього цього Латвія допомагає також у навчанні українських воїнів та постачає безпілотники. Щодо гелікоптерів, то наразі вони перефарбовуються, "щоб бути придатними до використання і виглядати добре".
У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і виглядати добре – ми відправляємо в Україну,
– сказав Криш'яніс Каріньш.
Латвія передає Україні і конфісковані автомобілі
- На початку лютого міністр фінансів Латвії Арвілс Ашераденс запропонував відправляти в Україну конфісковані у п'яних водіїв автомобілі, які зазвичай продають на аукціонах.
- Перші 8 конфіскованих автівок, які оцінювалися приблизно в 18 500 євро, відправилися на потреби ЗСУ та медиків уже 10 березня. Їх передали армійським частинам Міноборони України, Вінницькій обласній клінічній лікарні та Територіальному медоб'єднанню Куп'янської ради.
- Згодом, на початку червня, Латвія безплатно передала на потреби ЗСУ ще 66 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв.