Останні уже перефарбовуються: Латвія передасть Україні усі свої бойові гелікоптери

З початку повномасштабного вторгнення Росії Латвія витратила для допомоги Україні понад 1,3% ВВП. Однак вона на цьому не зупиняється, і незабаром завершить передачу нашій державі всього свого флоту гелікоптерів.

Наразі останні вертольоти готуються до відправлення в Україну. Про це на конференції з відновлення України у Лондоні заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш.

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Латвія почала допомагати ще до початку повномасштабної війни

Прем'єр-міністр наголосив, що Латвія почала допомагати Україні ще наприкінці 2021 року. Тоді країна ухвалила рішення про передачу нашій державі переносних зенітних ракетних комплексів Stinger, які прибули в Україну за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Ба більше, наразі всі латвійські ракети Stinger допомагають боротися проти окупантів.

Уже після вторгнення росіян уряд Латвії витратив понад 1,3% ВВП на всі види допомоги Україні. При цьому понад 1% – саме на військові потреби.

Ба більше, окрім усього цього Латвія допомагає також у навчанні українських воїнів та постачає безпілотники. Щодо гелікоптерів, то наразі вони перефарбовуються, "щоб бути придатними до використання і виглядати добре".

У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і виглядати добре – ми відправляємо в Україну,

– сказав Криш'яніс Каріньш.

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