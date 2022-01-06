Латвія пообіцяла надати зброю Україні

Росія продовжує нарощувати свої війська на кордоні з Україною. Через загрозу повномасштабного вторгнення у Латвії обіцяють надати нам зброю.

У Латвії уже узгодили гуманітарну допомогу Україні. Це трапилося під час зустрічі міністра оборони Латвії Артіса Пабрікса та посла України Олександра Міщенка.

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Латвія обіцяє зброю

Артіс Пабрікс заявив, що Латвія надасть Україні зброю. Крім того, латвійський міністр оборони закликав Європу зробити те саме.

Крім того, Пабрікс заявив, що хоч Україна не є членом НАТО, вона захищає увесь Альянс.

Там (у гуманітарному вантажі, – 24 канал) буде зброя та техніка. Ми це зробимо, і ми закликаємо наших союзників у Європі зробити те саме, адже Україна має право та має вміти захищатися. Україна значною мірою знімає напругу з наших власних кордонів, з нашого регіону. І хоча Україна не є членом НАТО, але вона є нашим союзником. По суті, вони нас захищають,

– заявив Пабрікс.

Коли прибуде гуманітарна допомога до України – міністр оборони Латвії не уточнив.

Загроза повномасштабного російського вторгнення: головне

Ще від жовтня 2021 року у західних ЗМІ писали про нарощування Росією військ на кордоні з Україною та плани Кремля почати повномасштабне вторгнення.

Згодом цю інформацію підтвердили і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Низка західних партнерів України закликали Росію втриматися від агресії та пригрозили наслідками. Загрози вторгнення в Україну була однією з тем розмов президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним 7 та 30 грудня 2021 року.

На фоні загрози вторгнення все частіше у світовій спільноті почали говорити про членство України в НАТО. Однак Кремль вимагає від США та НАТО гарантій, що Україна не стане членом Альянсу.

Щобільше, у МЗС Росії опублікували "гарантії безпеки", де якраз і прописаний пункт про членство України в НАТО. Переговори між Росією та США, НАТО й ОБСЄ пройдуть з 10 по 13 січня.

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