Латвія зупиняє залізничний транзит білоруських військових вантажів у свої порти

У Латвії прийняли рішення розірвати угоду з Білоруссю. Вона дозволяла країні прямі залізничні перевезення військових вантажів через порти в треті країни.

Згідно з угодою, Білорусь мала дозвіл на пряме перевезення військових вантажів до третіх країн, використовуючи порти Латвії.

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Відповідний дозвіл існував з 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не була приєднана до Європейського Союзу. Приєднання до ЄС відбулося 1 травня 2004 року, а до членства НАТО – 29 березня 2004 року.

Відповідно до цього, Латвія зв'язана правовими нормами з цими міжнародними організаціями. Договір з Білоруссю до цих норм не поширюється.

Крім того, державне управління Латвії загалом переглядає двосторонні відносини з Росією та Білоруссю в контексті російської війни в Україні.

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