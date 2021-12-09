У Латвії депутата Сейму підозрюють у шпигунстві на користь Росії
9 грудня 2021 , 19:52Читать новость на русском
Джерело:LSM
У Латвії відкрили кримінальну справу проти депутата Сейму Яніса Адамсона. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
Генеральна прокуратура Латвії висуває депутату звинувачення за кількома статтями. Зокрема, йдеться про шпигунство, шахрайство та незаконне зберігання боєприпасів.
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Що незаконного робив депутат
Підозрюють, що Адамсон передавав Росії інформацію про армійські закупівлі Латвії. Також він міг зливати відомості про бюджет, східний кордон й позицію чиновників балтійських країн щодо трубопроводу "Північний потік-2".
Сейм Латвії вирішив порушити кримінальну справу після звіту комісії з питань мандату, етики й подання.
Відносини Латвії і Росії
- У Латвії влада закликала представників ЄС та НАТО стежити за ситуацією біля кордонів України. Прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш заявляв, що потрібно дати Росії чіткий сигнал, тобто жорсткі наслідки у разі ескалації конфлікту з боку Росії.
- Другою загрозою в європейському регіоні Латвія вважає скупчення російських військ біля українських кордонів, тому обіцяла уважно слідкувати за діями Кремля.
- 11 листопада Сейм Латвії 11 остаточно підтримав зміни до двох законів, заборонивши публічне використання георгіївської стрічки. Дискусії щодо цього тривали 2 роки.
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