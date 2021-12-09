У Латвії депутата Сейму підозрюють у шпигунстві на користь Росії

У Латвії відкрили кримінальну справу проти депутата Сейму Яніса Адамсона. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

Генеральна прокуратура Латвії висуває депутату звинувачення за кількома статтями. Зокрема, йдеться про шпигунство, шахрайство та незаконне зберігання боєприпасів.

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Що незаконного робив депутат

Підозрюють, що Адамсон передавав Росії інформацію про армійські закупівлі Латвії. Також він міг зливати відомості про бюджет, східний кордон й позицію чиновників балтійських країн щодо трубопроводу "Північний потік-2".

Сейм Латвії вирішив порушити кримінальну справу після звіту комісії з питань мандату, етики й подання.

Відносини Латвії і Росії

У Латвії влада закликала представників ЄС та НАТО стежити за ситуацією біля кордонів України. Прем'єр-міністр Кріш'яніс Каріньш заявляв, що потрібно дати Росії чіткий сигнал, тобто жорсткі наслідки у разі ескалації конфлікту з боку Росії.

Другою загрозою в європейському регіоні Латвія вважає скупчення російських військ біля українських кордонів, тому обіцяла уважно слідкувати за діями Кремля.

11 листопада Сейм Латвії 11 остаточно підтримав зміни до двох законів, заборонивши публічне використання георгіївської стрічки. Дискусії щодо цього тривали 2 роки.

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