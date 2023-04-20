Солідарні з Україною: у Латвії заборонили святкувати 9 травня

Сейм Латвії 20 квітня у терміновому порядку ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня". Тепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.

Очікувалося, що Сейм ухвалить рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні. Однак Комісія з прав людини і громадських справ підготувала альтернативний проєкт, який і було ухвалено в терміновому порядку,.

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У Латвії заборонили святкові та розважальні заходи

За новий закон проголосували 79 депутатів. Мета закону – захистити інтереси держави і суспільства, не допустити заворушень, захистити здоров'я і моральність суспільства.

Крім того, закон покликаний не допустити загрози і приниження цінностей Латвії як демократичної і національної держави, зокрема розколу суспільства, прославляння війни, військової агресії, тоталітаризму і насильства, а також спотвореного відображення історичних подій.

Рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.

Закон встановлює, що на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7 години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки.

У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи.

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