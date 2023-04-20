Солідарні з Україною: у Латвії заборонили святкувати 9 травня
Джерело:Delfi
Сейм Латвії 20 квітня у терміновому порядку ухвалив закон "Про заборону проведення окремих публічних заходів 9 травня". Тепер у Латвії 9 травня заборонені будь-які публічні заходи, крім тих, що пов'язані з Днем Європи.
Очікувалося, що Сейм ухвалить рішення, згідно з яким цього року 9 травня буде оголошено днем пам'яті загиблих і постраждалих у війні в Україні. Однак Комісія з прав людини і громадських справ підготувала альтернативний проєкт, який і було ухвалено в терміновому порядку,.
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У Латвії заборонили святкові та розважальні заходи
За новий закон проголосували 79 депутатів. Мета закону – захистити інтереси держави і суспільства, не допустити заворушень, захистити здоров'я і моральність суспільства.
Крім того, закон покликаний не допустити загрози і приниження цінностей Латвії як демократичної і національної держави, зокрема розколу суспільства, прославляння війни, військової агресії, тоталітаризму і насильства, а також спотвореного відображення історичних подій.
Рішення ухвалено також на знак солідарності з народом України.
Закон встановлює, що на всій території Латвії 9 травня (протягом усієї доби) і до 7 години ранку 10 травня заборонено використання піротехніки.
У публічному просторі на відкритому повітрі заборонено проведення святкових і розважальних заходів, маніфестацій, зібрань і пікетів. Якщо для проведення таких заходів потрібен дозвіл від самоврядування, то воно не має права видавати такі дозволи.
У Латвії заборонили публічне використання георгіївської стрічки
- Сейм Латвії у листопаді 2021 року остаточно підтримав зміни до двох законів, заборонивши публічне використання георгіївської стрічки. Дискусії щодо цього тривали 2 роки.
- Також у публічних заходах заборонили використання військової форми Радянського Союзу та нацистської Німеччини. Під заборону потрапили знаки СС та радянські символи – серп та молот і п'ятикутна зірка.
- У квітні 2022 року у Литві заборонили використовувати георгіївську стрічку, літер "Z" і "V", які символізують війну Росії в Україні. Порушники заплатять штраф від 300 до 1 500 євро.
- У Молдові торік теж заборонили георгіївську стрічку та символи "Z" і "V". Заборону затвердила президентка Молдови Майя Санду.
- За виготовлення, публічне використання або пропаганду екстремістської або військової символіки передбачено штрафи у розмірі від 4500 до 9000 леїв (від 250 до 500 доларів).