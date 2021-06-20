Лавров хоче вмовити ОБСЄ змусити Україну вести прямі переговори з бойовиками

Генеральний секретар Організації з безпеки і співробітництва в Європі Хельга Шмід обговорить ситуацію на Донбасі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Їхня зустріч відбудеться вже 21 червня.

Зокрема на порядку денному буде врегулювання конфлікту в Україні. Про це повідомила пресслужба МЗС Росії.

Читайте також Час керівникам Росії визнати реальність, – Україна відповіла Путіну на слова про "один народ"

Лавров, мовляв, хоче обговорити зі Шмід роботу Тристоронньої контактної групи, а також діяльність спостерігачів ОБСЄ в Україні.

За повідомленням Кремля, Лавров нібито скаржитиметься на те, що Україна, на їхню думку, не хоче виконувати мінські домовленості. Тож він хоче вмовити ОБСЄ "вплинути" на українську сторону, аби вона почала прямі переговори із підконтрольними Кремлю бойовиками.

Чому мінські домовленості не працюють

Росія упродовж довгого часу нав'язує свою позицію, що, мовляв, Москва не є стороною конфлікту, а лише посередник. Тому Україна має вести прямі перемовини із терористами окупованих територій.

В українській делегації таку пропозицію категорично відкинули. Тож Кремль заблокував будь-який прогрес у мінському форматі і відмовляється виконувати покладені на нього умови.

За словами секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олексія Данілова, з мінськими домовленостями можна працювати, але виконати їх неможливо.

В ефективності таких переговорів сумнівається і голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук.