У футболці "з тризубом": політтехнолог прокоментував фото Лаврова, якого відпустили з лікарні

Західні ЗМІ стверджують, що Сєргєй Лавров потрапив до лікарні після зустрічі на саміті G20 на Балі. У російського дипломата виникли проблеми з серцем. Проте в МЗС Росії заперечують погане самопочуття Лаврова.

В ефірі 24 каналу політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що вже навіть вийшло відео з Сєргєєм Лавровим, коли його випустили з лікарні, хоч Кремль це й заперечує.

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Шейтельман звернув увагу на одяг російського дипломата, адже він сидів у шортах, туфлях та футболці з тризубом, який стилізований під герб України. Відомо, що це дизайн художника, який помер від передозування у 27 років.

Дивіться відео: як виглядав Лавров

"Лавров бадьоро розповідає, що він живий, здоровий й все переплутали. Але виглядає він, якщо хтось памʼятає такий фільм "Джентльмени удачі". Коли їх привезли в цистерні з цементом, вони вилізли звідти й бігали в черевиках, трусах та майках. Жалілися, що в цистерні, в якій вони їхали, випадково опинився цемент. Здається, Лаврова в такій самій привезли на Балі", – прокоментував політтехнолог.

Чому переживає Лавров

За словами Шейтельмана, у російського дипломата є причини хворіти. Він стара людина й зрозуміло, що йому важко буде пережити цей саміт.

Політтехнолог нагадав, що прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак офіційно заявив про свою головну ціль відвідин саміту – засудження Російської Федерації. При чому публічне й від кожного з учасників.

Якщо вірити премʼєр-міністру Британії, він закликає всіх влаштувати публічне шмагання Російської Федерації. Сам Сунак сказав, що вже приготував промову, де буде засуджувати Росію за геноцид, за військові злочини й закликає до цього інших,

– повідомив Михайло Шейтельман.

"Тим часом Лавров встиг виступити щодо цього й сказав, що закликає навпаки – не обговорювати на саміті війну. На думку Лаврова, для цього є Рада безпеки ООН, а на саміті потрібно обговорювати проблеми енергетичної безпеки й таке інше", – додав Шейтельман.

Він зазначив, що Лавров має й інші приводу переживати. Адже група G20 вирішила не фотографуватися на саміті, щоб не стояти поруч з російським представником. Проте таке рішення складно зрозуміти, адже можна було просто вигнати Лаврова. Він навіть по рангу не відповідає представникам інших країн, тому можна було назвати цю світлину G19.

Є великі сумніви, чи зможуть учасники G20 сформулювати, так зване "фінальне комуніке". Зазвичай під ним стоїть 20 підписів – всі учасники. Але яке "комуніке"? Якщо в ньому буде засуджена Росія, тоді Росія не підпише. Нема засудження Росії, тоді не підпишуть інші,

– акцентував Шейтельман.

Дивіться відео: Шейтельман про Лаврова

Чи залучатимуть Лаврова до перемовин

За його словами, це буде виглядати, як у свій час перемовини за результатами першої світової війни: "Протягом 24 годин ми принесемо вам папір, де будуть умови, які ви повинні виконати протягом 72". Тому Лавров не перемовник в цій ситуації. Він не володіє ніякими повноваженнями й силами.

"Коли я кажу про серйозні перемовини, якщо взяти китайського, американського й британського лідерів, то вони готові говорити з Патрушевим, але точно не з Лавровим", – додав Шейтельман.

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