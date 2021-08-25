Лавров пояснив, чому Росія не може виконувати мінські угоди

Сергій Лавров поскаржився австрійському міністру на Україну. Мовляв, Київ вніс зміни до законодавства, які унеможливили виконання Кремлем мінських домовленостей.

Таку заяву-виправлення щодо мінських домовленостей міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив під час зустрічі з австрійським колегою Олександром Шалленбергом у Відні.

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Лавров вважає, що Росія не може виконувати мінські домовленості через те, що Україна внесла зміни до законодавства.

Прийняті закони, на думку глави МЗС Росії, не дозволяють Києву виконати такі зобов'язання як амністія бойовиків і проведення виборів на Донбасі. Лавров уточнив, що українська влада нібито не хоче цього робити.

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Мінські домовленості не працюють тільки через те, що Росія не хоче виконувати свою частину обов'язків. Держава-агресор системно блокує перемовини та висуває свої умови.

Крім того, під час свого виступу Лавров назвав Кримську платформу, яку відвідали представники понад 40 країн, "несправжнім заходом". Водночас не визнаний майже жодною країною так званий "референдум", який окупанти проводили в Криму у 2014 році, "реальним волевиявленням".