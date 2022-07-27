росія закопується, – політолог припустив, для чого лавров поїхав з візитом в Африку

сєргєй лавров влаштував турне по Африці - відвідав Єгипет, Ефіопію, Уганду та Республіку Конго. Політолог наголосив, що просто більше ніде російських представників не хочуть приймати.

Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він жартує, що лавров поїхав до Африки, бо любить, щоб на росіян вінки вдягали і проводили танці з бубном.

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За його словами, це єдине, що залишилося, для міністра закордонних справ росії, інших можливостей в лаврова немає. США, Франція, Бельгія та інші країни його не чекають.

Ніде, крім цих племінних народів, немає місця росії сьогодні. Африка – це єдине, щоб в них залишилося. Хоча, можливо, вони ще можуть поїхати в якусь індійську країну, Латинську Америку. Але все, для них союзники завершилися,

– зазначив Давидюк.

Політолог вважає, що Україна зробила росію ізольованим островом. "Це тепер найбільший острів у світі, але він ізольований і токсичніший, ніж Чорнобиль у 1986 році", – каже він.

Давидюк запевняє, що чим довше росія продовжуватиме війну з Україною, тим глибше вона буде закопуватися і тим більше років їй треба буде, щоб повернутися в розряд цивілізованих країн.

Я впевнений, що Україна зробить так, щоб росія вилетіла з ООН, ОБСЄ та була визнана державою-спонсором тероризму. Це буде дуже важливо, щоб жодна іноземна компанія не була на їхньому ринку, і росія не мала фінансових інструментів,

– відповів експерт

На думку політолога, треба зробити, щоб російський газ був таким же незаконним, як кокаїн. “Україна це робить, але головне, щоб світ нам допомагав зброєю, грошима та політичними санкціями”, – додав він.

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До слова, нещодавно глава російського мзс сергей лавров натякнув, що Україна має погодитися на умови росії, погрожуючи ескалацією війни. Він сказав, що в кремлі буцімто "немає ніяких упереджень, щоб відновити переговори по низці інших питань".