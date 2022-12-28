Погрози Києву та стара пісня про "денацифікацію" від Лаврова: в ISW окреслили мету таких заяв

Росія ніяк не може вгомонитися. Так, її глава нікому не потрібного МЗС Сєргєй Лавров, вкотре заявив про "демілітаризацію та денацифікацію".

Цю заяву він зробив в інтерв'ю, яке вийшло 27 грудня. У ньому очільник міністерства зазначив, що війна триватиме доти, поки уряд України не капітулює.

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У Росії наполягають на своїх умовах

За словами Лаврова, Україна та Захід "добре знають про пропозиції Росії щодо демілітаризації та денацифікації" території, контрольованої Україною. І якщо наша держава не прислухається до вимог Кремля, то так звана "спецоперація" продовжуватиме тривати. Млява і нікчемна погроза, враховуючи той факт, що за понад 10 місяців наша держава лиш наростила свою міць.

В Інституті з вивчення війни чітко розклали по полицях, чого хочуть у Росії:

"демілітаризація" – бажання позбавити Україну здатності протистояти країні-агресорці;

– бажання позбавити Україну здатності протистояти країні-агресорці; "денацифікація" – заклик до зміни режиму в Україні.

Зауважимо, що про підконтрольні території Лавров заявив не просто так. Він закликав Україну та США визнати, що Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська області тепер входять до складу Росії. Але, ясна річ, ніхто нічого визнавати не збирається. Весь світ бачив сюр, який окупанти називали "референдумом". Правда, і це ще не все...

США буцімто відповідальні за продовження війни

В улюблених традиціях кремлівських методичок Лавров звинуватив у всьому США. Це при тому, що в тому ж інтерв'ю він наголошував, що принципова позиція України буцімто змушує Росію продовжувати війну.

Так, в інтерв'ю Лавров наголосив, що винними у продовженні війни є саме США. Мовляв, вони можуть "покласти край безглуздому опору" України. Не знаємо, про що там скімлив глава МЗС. Але точно знаємо, що озброєння, яке нашій державі передають міжнародні партнери, щоденно наближає нас до перемоги.

Не минулося і без розпливчастих заяв про бажання Путіна до переговорів. Мовляв, його він озвучував 25 грудня. Але аналітики з Інституту, вивчивши сказане диктатором з Кремля, не вбачають у його словах прагнення до мирного процесу. Укладачі звіту переконані, що він не висував серйозних умов для перемовного процесу.

Знову бідкався на війну з НАТО

Не минулося й без згадок про буцімто участь у війні НАТО. Мовляв, США та їхні союзники у НАТО прагнуть до "перемоги над Росією на полі бою" в Україні. І що це, наголосив Лавров в інтерв'ю, – "механізм істотного послаблення або навіть знищення" Росії.

Почасти він правий. Але лише почасти, адже наразі Україна бореться за свою свободу та намагається відвоювати власні території. І якщо це стане причиною розпаду Росії, то лише тому, що її кривавий диктатор власними ж руками усе зруйнував.

До слова, Лавров ще й бідкався на те, що американські військові планували ліквідували Владіміра Путіна. Ми от достеменно не впевнені, що там є кого прибирати. Адже дуже висока ймовірність, що у Росії налічується кілька двійників президента. І вони спокійно заміняють один одного в необхідні для цього моменти.

Якщо підсумувати, то в голові у Лаврова Україна – маріонетка США. І від цієї хворобливої фантазії він не відмовиться. Адже поневоленому народу складно збагнути, що поруч може жити вільна і незламна нація. Нація тих, хто боронитиме кожен сантиметр рідної землі, яку хоче нахабно вкрасти сусід.

А от Лавров краще б слідкував за статистикою втрат Росії у війні проти України. Нагадаємо, що на днях вдалося перетнути позначку у 100 тисяч ліквідованих окупантів. Якщо бути точнішими, то мовиться про 103 220 бійців, які гіпотетично могли реінкарнуватися у білі "Лади".