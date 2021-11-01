Лавров розповів, що Байден через нього "передав привіти" Путіну

Глава МЗС Росії Сергій Лавров перетнувся з президентом США Джо Байденом під час саміту "Великої двадцятки". Міністр запевнив, що глава Білого дому передавав "найщиріші вітання" Путіну.

За яких саме обставин відбулась зустріч з Байденом – Лавров не уточнив, а зауважив, що це сталось "на полях саміту G20".

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Розмову з Байденом Лавров назвав корисною

Глава МЗС запевнив, що Байден зазначив, що має намір "продовжувати контакти з Володимиром Путіним".

Відбулась нетривала, але корисна розмова з президентом Байденом, який передав найкращі вітання Володимиру Путіну і підкреслив свою спрямованість на подальші контакти,

– повідомив Лавров російським журналістам.

"Привіт" Лавров одразу передав Путіну і зауважив, що така інформація знадобиться для побудови графіків глав держав.

Саміт "Великої двадцятки" відбувався 30 – 31 жовтня у Римі. Цікаво, що Володимир Путін звернувся до країн-учасниць заходу з проханням визнати вакцину "Супутник V". Глава держави-агресорки наголосив, що, мовляв, якість вакцини – дуже висока.

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Путін та Байден зустрічались 16 червня у Женеві

Зазначимо, що президенти США та Росії зустрічались 16 червня у Женеві. Після цього політики дали окремі пресконференції. Зачепили і питання України, Байден висловив рішучу підтримку територіальної цілісності України. Щодо миру на Донбасі, то глава Білого дому зазначив: має різні погляди із Путіним на мінські домовленості.