"Про що ця суб'єктина взагалі говорить": Подоляк розніс заяву Лаврова про F-16

Росіяни ніяк не можуть визначитися на якому із стільців вони сидять: на драному чи зламаному. З одного боку, вони галасують, що саміт НАТО для України був невдалим, адже її не прийняли до Альянсу, з іншого – істерять через потужну військову допомогу від партнерів і розмови про можливу передачу SCALP-EG, ATACMS, F-16 та касетних боєприпасів.

Ба більше, дійшло до того, що Сєргєй Лавров – міністр закордонних справ Росії, почав говорити про ядерні можливості літаків F-16. На чергові лякалки Росії та новенькі байки в своєму інтерв'ю для 24 Каналу відповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Лавров, певно забув, що в Україні триває війна, яку Росія розпочала без будь-яких юридичних на це мандатів. І будь-яка подібна нісенітниця показує, що Лавров ще той ньюзмейкер з його феєричною неадекватністю.

Вони начебто переміщують ядерну зброю з однієї країни в іншу. Вони мінують ядерні об'єкти. Тобто, використовують усе, що порушує глобальні безпекові стандарти, зокрема й нуклеарні. Про що ця суб'єктина на прізвище Лавров взагалі говорить?,

– прокоментував Подоляк.

Україна діє в рамках міжнародного права

Політик наголосив, що на відміну від країни терористки з її нелюдськими методами ведення війни, Україна в рамках міжнародного права використовує всі абсолютно легальні та вмотивовані юридичні інструменти для захисту своєї території. Наша держава абсолютно вправі це робити, і ми будемо це робити, незалежно від того, говоритиме та чи інша особа з оточення Путіна.

Подоляк наголосив, що на безглузді пропагандистські заяви росіян треба звертати менше уваги. Адже вони сьогодні, не є суб'єктними і не розуміють у повному обсязі, що відбувається, і точно не розуміють, якими будуть особисті наслідки для кожного з них.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитися відео

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