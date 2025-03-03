Лавров назвав Зеленського "зрадником єврейського народу": в МЗС відреагували на цинічну заяву
- Російський міністр Сєргєй Лавров назвав президента України Володимира Зеленського "зрадником єврейського народу" та "чистим нацистом", що викликало реакцію МЗС України.
- МЗС України закликало Ізраїль та єврейські організації засудити антисемітські заяви Лаврова, нагадуючи про його попередні подібні висловлювання у 2022 році.
Російський міністр Сєргєй Лавров зробив цинічну заяву, назвавши президента України Володимира Зеленського "зрадником єврейського народу" і "чистим нацистом". В МЗС України різко відреагували на брехливі заяви окупантів та звернулися до Ізраїлю.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника МЗС України Георгія Тихого у мережі Х.
Дивіться також Росія вимагає від України здати кілька великих міст і мільйон українців, – ISW
Лавров зробив антисемітську заяву
Очільник російського МЗС Сєргєй Лавров зробив антисемітську заяву, назвавши Володимира Зеленського "чистим нацистом та зрадником єврейського народу". В МЗС України наголосили, що такі заяви є антисемітськими.
Георгій Тихий наголосив, що заяви Лаврова також є божевільними. Відтак, в МЗС України закликають Ізраїль відреагувати на слова російської сторони.
Ми закликаємо Ізраїль та єврейські організації в усьому світі засудити неодноразову та обурливу брехню Лаврова,
– заявив Тихий.
Речник МЗС України також нагадав, що у 2022 році Лавров робив інші антисемітські заяви. Зокрема, російський міністр стверджував, що "у Гітлера була єврейська кров", а самих євреїв назвав найзапеклішими антисемітами. У такий спосіб Лавров у травні 2022 року намагався виправдати повномасштабну війну та вимогу "денацифікації" України, яка має президента-єврея.
Тоді заяви Лаврова різко сприйняли в Ізраїлі. Російського міністра закликали негайно вибачитися за свої заяви. Втім, російський міністр після того видав нову порцію маячні. Лавров почав говорити, що уряд Ізраїлю нібито підтримує міфічних "українських неонацистів".