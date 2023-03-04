"Неважливо, сміються чи ні": політолог сказав, як світ реагує на виступи Лаврова

Міністра закордонних справ Росії Сєргєя Лаврова висміяли на саміті глав МЗС країн G20 під час промови про "українську агресію". Однак попри таку реакцію на його слова важливим залишається дещо інше.

Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Вігірінський. Він зауважив, що низка країн продовжують мати з Росією ділові відносини, купуючи відповідні сировинні товари.

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Яку позицію проштовхують Путін і Лавров

Вігірінський зазначив, що формат зустрічі країн G20 ще містить у собі такий елемент, як Росія. Голосування про її виключення звідти минулого року не мало успіху. Тому Сєргей Лавров представляв Росію.

За його словами, у промові, яка викликала цілком закономірний сміх у залі, Лавров продовжує проштовхувати ту ж лінію, яку вже кілька разів озвучував Путін, про те, що вони воюють з колективним Заходом, а ціллю цієї війни є руйнування Росії.

Неважливо насправді – сміються чи не сміються з його слів. Важливо те, що він тлумачить своє бачення подій саме з позиції, яка вигідна Росії,

– сказав Вігірінський.

У цю позицію, звернув увагу політолог, вірять громадяни Росії, а ті, хто не вірить, просто мовчать.

Що насправді важливо

Він зауважив, що дійові особи, від яких залежить спроможність Росії вести війну, зокрема, і країна, яка цього року приймає саміт G20, тобто Індія, продовжують мати ділові відносини з агресоркою.

Тобто, за словами політолога, вони купують відповідні сировинні товари, які дозволяють Росії не лише фінансувати збройну агресію, а й існувати в рамках економічного простору, який вона займає.

Тому сміх сміхом, але той самий пан Моді, який приймає саміт G20 цього року й прийматиме його на різних рівнях до завершення цього року, і там буде присутня Росія й частина країн матимуть з нею фінансово-господарські економічні відносини,

– заявив Вігірінський.

Він додав, що мовиться не лише про Китай та Індію, а й про Саудівську Аравію, Мексику, Бразилію. Тож можна обурюватися, але це та реальність, в якій ми існуємо, й, на жаль, сміх лунає не від кожної країни, інакше б тоді Лавров узагалі не приїхав туди.

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