Чому до злочину може бути причетний ChatGPT?

Доки підозрюваний Фенікс Інтер чекає суду через вбивства й замах на життя, розслідування встановило цікаву деталь. Подробиці розповіли в The New York Times.

Трагічна подія сталася у квітні 2025 року. Чоловік відкрив стрілянину поблизу студентського клубу у Флоридському державному університеті. Тоді серед жертв 20-річного хлопця було двоє людей. Ще 6 були поранені.

Особливу увагу слідчі звернули на повідомлення в листуванні Фенікса з ChatGPT.

Зокрема через штучний інтелект він намагався зрозуміти, яка реакція на стрілянину у Флоридському державному університеті буде в країні та коли збирається найбільше людей у студентському союзі.

Фактично підозрюваний радився з ChatGPT, коли краще скоїти теракт.

Після встановлення всіх подій генеральний прокурор Флориди Джеймс Утмейєр заявив, що щодо компанії OpenAI та ChatGPT почнеться розслідування. Потенційну відповідальність за злочин вивчатимуть паралельно кримінальним розслідуванням. Він зазначив, що якби вбивця вів таке листування з людиною, то її б звинуватили у співучасті. Але потенційна відповідальність компанії може стати новим юридичним прецедентом.

Водночас у OpenAI готові співпрацюватиме з офісом генерального прокурора.

До слова, ChatGPT знав про погрози ще однієї нападниці, яка 10 лютого влаштувала стрілянину у канадській школі. Тоді загинули 8 людей. The Guardian пише, що OpenAI раніше заблокував Акаунт дівчини через підозрілу активність, але не повідомив до поліції про можливий злочин. Хоча загроза була неминучою, і компанія могла попередити про це правоохоронців.

Стрілянина у США: останні новини

У суботу, 25 квітня, пролунали постріли під час вечері кореспондентів Білого дому у Вашингтоні. Дональда Трампа та всіх присутніх терміново вивели зі сцени та евакуювали з готелю. Інцидент стався в тому самому місці, де у 1981 році був замах на Рональда Рейгана. Сам президент не постраждав.

Після стрілянини Дональд Трамп заявив, що вечір загалом пройшов добре і ситуацію швидко взяли під контроль. Він похвалив роботу Секретної служби та правоохоронців, підкресливши, що вони діяли оперативно й професійно.

Відомо, що нападник був озброєний вогнепальною зброєю й на захід намагався прорватися через пункт безпеки. Підозрюють що напад скоїв 30 однорічний колишній вчитель з Каліфорнії. Його затримали, але мотиви нападу наразі невідомі.