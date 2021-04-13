Важко говорити і лягає на стіл, щоб відпочити, – Навальна про побачення з чоловіком

Юлія Навальна 13 квітня нарешті змогла відвідати Олексія Навального у колонії. Жінка розповіла, що опозиціонер погано почувається і йому важко говорити.
Джерело:Інстаграм Юлії Навальної
За словами Навальної, це все одно було найкраще у її житті побачення з найкрутішим хлопцем на світі. Дружина опозиціонера пожартувала, що він запросив її у крихітну кімнату, і розмовляти довелося через скло і телефонну трубку.
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Однак Навальна заявила, що це – геть неважливо. Головне – чоловік не втрачає оптимізму і життєрадісності.
Щоправда, говорити йому важко, і час від часу кладе трубку та лягає на стіл, щоб відпочити,
– розповіла дружина політика.
Навальна розповіла, що опозиціонер дуже сильно схуд. При зрості 190 він вже важить 76 кілограмів.Зверніть увагу! Депутати німецького Бундестагу оголосили, що умови ув'язнення Навального – це цілеспрямовані тортури.
Жінка зізналася: ще ніколи вона не бачила, щоб шкіра так обтягувала череп. Однак Навальний не збирається втрачати надію. Він пише веселі пости в інстаграм і бореться за Коран.
Навальний і Коран
Політик розповів, що судиться з колонією через відмову надати йому Коран. Опозиціонер планував його вивчати під час перебування у колонії.
За словами Навального, він склав список справ, які мають зробити його кращим. Серед них – "глибоко вивчити і зрозуміти Коран і Сунну Пророка".
Однак у колонії політику не віддають його книг. Таке рішення аргументують тим, що видання начебто потрібно перевірити "на екстремізм". Процедура може тривати до 3 місяців.
Що відбувається з Навальним
- У колонії здоров'я російського Олексія Навального суттєво погіршилось. В опозиціонера почалися сильні болі у спині. Окрім того, політик почав скаржитися на праву руку.
- Згодом Юлія Навальна розповіла, що у чоловіка одна нога стала фактично недієздатною.
- Окрім того, опозиціонер повідомив про сухий кашель і підвищену температуру тіла.