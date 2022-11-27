Легенда з "морським" Caesar на баржі: що насправді ховається за цією історією

У The New York Times вийшла стаття про те, що під час звільнення Зміїного ЗСУ поставили установки Caesar на баржі й відійшли на 10 кілометрів від берега, аби влучити у ціль. Підтвердити або спростувати таку інформацію наразі неможливо.

Ймовірно, ця історія могла з'явитися для того аби утаємничити розгортання виробництва вітчизняної САУ. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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Як зауважує Киричевський, до прикладу, є завдання налагодити виробництва вітчизняної самохідної артустановки калібру 155 міліметрів. Індекс експерт не назвав, але вона засвітилася в історії з перемогою на Зміїному.

"Відповідно, щоб максимально утаємничити її виробництво, зважаючи на те, що потужності для виготовлення дослідного зразка зосереджувалися на Сході і їх довелося евакуювати, потрібно вигадати ще більш яскраву фантастичну історію, в якій буде фігурувати схожа колісна самохідна артустановка, але іншого типу", – пояснює Іван Киричевський.

Він додає, що "Богдана" та Caesar дуже схожі, тож тут може бути поверхова версія.

Український оборонно-промисловий комплекс працює

Військовий експерт наголошує, що інформація про роботу оборонно-промислового комплексу України засекречена, і це правильно. Тож деталі ми зможемо дізнатися лише після перемоги.

Як же так вийшло, що в теорії радянського озброєння мало вистачити на 3 місяці війни, а ми воюємо досі? Ми навіть використовуємо комплектуючі з "російського ленд-лізу", щоб підіймати наші танки зі зберігання. Як же так вийшло, що зенітних ракет теж було розраховано на нетривалий період, а досі щось працює? І так далі,

– акцентує Киричевський.

Інші американські журналісти натякають, що для доставки "бавовни" у Крим ЗСУ цілком можуть використовувати радянські безпілотники типів Ту-141 і Ту-143, які схожі на крилаті ракети й виступали їхніми імітаторами.

"Мовляв, якщо викинути непотрібно обладнання, туди можна прикрутити 150 кілограмів бавовни, яка литиметься на голови росіянам. До речі, теж непоганий приклад винахідливості", – зазначає експерт.

Киричевський акцентує, що підтвердити чи спростувати інформацію поки не можна. Та це демонструє, що, попри організаційні та структурні недоліки, мізки в українському оборонному комплексі працюють.

"Дуже цікаві зразки стають у стрій, тому все може бути", – резюмував військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

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