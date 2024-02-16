Буде гаряча весна, – у Легіоні "Свобода Росії" анонсували багато "бавовни" на Бєлгородщині

У зв'язку з постійним обстрілом російської окупаційної армії Харкова Легіон "Свобода Росії" анонсував удари по території Бєлгородщини. Бійці битимуть винятково по військових об'єктах: базах, колонах, заводах, частинах тощо.

Військові не будуть воювати з цивільним населенням Росії. Їхня мета – демілітаризація Бєлгородської області. Про це 24 Каналу розповів доброволець Легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський.

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На Бєлгородщині весна буде спекотною

Кілька днів тому Легіон "Свобода Росії" анонсував початок широкомасштабної кампанії по Бєлгородщині із застосуванням безпілотників. Бійці розробили власне конструкторське бюро, де "начиняють" БпЛА дуже цікавими компонентами, на які не можуть впливати російські РЕБ.

Військові рухаються річищем зміни порядку ведення війни. Вони, як і окремий вид безпілотних військ у складі ЗСУ, активно працюють над посиленніям БпАК. Особовий склад навчається майстерніше керувати дронами. Вкладаються чималі ресурси, щоб наповнювати засоби неочікуваною "начинкою".

Будемо завдавати ударів по Бєлгородській області. Вона вже нам як рідна. У нас добре розвідано, де розташовані військові об'єкти та накопичено значні ресурси безпілотників. У Бєлгороді весна настане раніше й буде гарячою,

– наголосив Олексій Барановський.

Бійці Легіону "Свобода Росії" через соцмережі звернулися до жителів Бєлгородщини із закликом надсилати місця розташування та переміщення російських військ. Якщо переважна більшість росіян бояться чинити спротив путінському режиму, то інформацію про армію надсилають надзвичайно багато людей. Військові взаємодіють із населенням. Відтак скоро будуть результати.

Вибухи у Бєлгородській області: коротко

У російському Бєлгороді вранці 15 лютого було оголошено ракетну небезпеку і пролунали вибухи. Російські ЗМІ повідомляють про влучання у ТРЦ, а також про загиблих та поранених. Там пишуть про 10 постраждалих, 3 з них – у тяжкому стані. Також відомо про 6м загиблих.

Російське міноборони традиційно звинуватило Україну в нібито "обстрілах Бєлгорода". Ба більше, окупанти навіть заявили, що буцімто "збили 14 ракет, які були запущені з РСЗВ RM-70 Vampire".

У мережі повідомляли, що у Бєлгороді працюватиме "пе-ве-о". Однак вже не вперше російські системи б'ють по власних же містах, що викликало нову хвилю істерики у мережі. Навіть прихильники "сво" не вірять у відверту брехню окупаційного військового керівництва та дорікають, що саме робота "пе-ве-о" спричинила смерті росіян.