"Продовжимо масовану атаку": добровольці оголосили про коридор до ранку із Бєлгорода і Курська

Російські повстанці із легіону "Свобода Росії" та РДК оголосили про гуманітарний коридор. Його зроблять для жителів Курської та Бєлгородської областей.

Як зазначали у Легіоні "Свобода Росії", окупанти б'ють по мирних мешканцях у Курській області. В одному з населених пунктів лікарня переповнена тими, хто постраждав від обстрілів російських військових.

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Продовжать боротьбу проти окупантів

Російські добровольці оголосили про гуманітарний коридор для жителів Курської та Бєлгородської областей, після чого обіцяють продовжити завдавати ударів по військах російського диктатора на території двох регіонів.

Вони також зауважили, що у зв'язку із проведенням "обмеженої військової операції" на території Курської та Бєлгородської областей вони закликають місцевих до термінової евакуації.

Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню,

– йдеться у повідомленні повстанців.

Легіон "Свобода Росії" та Російського добровольчого корпусу повідомили про організацію повторного гуманітарного коридору для місцевого населення.

Повідомляється, що це триватиме у часовому проміжку з 21:00 до 07:00 за московським часом у суботу, 16 березня. За київським часом гуманітарний коридор буде з 20:00 до 06:00.

"Після цього ми продовжимо масовану атаку по путінських військах у Бєлгородській та Курській областях", – мовиться у заяві.

Це не перший гуманітарний коридор: коротко