Рейд російських добровольців: бійці розповіли звідки отримують зброю та техніку

Вже понад тиждень триває спецоперація легіону "Свобода Росії", РДК та Сибірського батальйону на території Бєлгородської та Курської областей. Російські добровольці розповіли, що використовують зброю, яка належить їм як підрозділу інтернаціонального легіону.

Вони також додали, що їх арсенал часто доповнюється бойовими "трофеями". Про це розповів боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський під час пресконференції, інформує 24 Канал.

Дивіться також Ми зірвали новий наступ Кремля, – Легіон "Свобода Росії" пояснив мету своєї операції

Звідки у російських добровольців зброя

Барановський розповів, що під час перебування в Україні російські добровольці є військовослужбовцями ЗСУ і мають такі ж права та обов'язки, як і українські військові. Він підкреслив, що коли вони перебувають на території Росії, вони вже не військовослужбовці ЗСУ.

Коли ми йдемо на територію Росії – ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю. Яка зброя? Трофейна зброя, перетрофеєна зброя. Часто зброя і техніка переходять з рук у руки і ми цим користуємося,

– зазначив боєць легіону.

Також він додав, що російські добровольці використовують техніку українського виробництва, оскільки діють як повноцінний український підрозділ на території України та повстанський підрозділ, коли йдуть з рейдом на територію Росії.

Своєю чергою командир РДК зауважив, що не варто занижувати потенціал сучасних військторгів, що продають різноманітну стрілецьку зброю, танки, системи реактивного залпового вогню та інше, починаючи з 2014 року. Також він розповів, що у бійців РДК в розпорядженні є вантажівка "Ахмат".

"Користуючись нагодою, передаю подяку керівництву Чеченської Республіки за цей мимовільний подарунок, який вони нам зробили. У нас тепер є і Тигр. Це теж аналог броньованого невеличкого транспорту. Ми покладаємося на трофейну техніку", – заявив Нікітін.

Рейд російських добровольців: останні новини