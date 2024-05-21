Мої п'ять років ще продовжуються, – Зеленський висловився про своє президентство

20 травня минуло 5 років з моменту обрання Володимира Зеленського президентом України. Глава держави наголосив, що його повноваження ще не закінчилися.

Журналісти Reuters попросили Володимира Зеленського дати оцінку 5 рокам його президенства. Політик у відповідь нагадав, що він досі лишається очільником України.

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Досі на чолі країни

Український лідер наголосив, що його президентські повноваження ще тривають. Зеленський нагадав, що через російську агресію його перебування на посаді глави держави подовжене.

Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються,

– заявив він.

Оцінювати самому свою діяльність Зеленський назвав "не дуже етичним". На його думку, погляд збоку є більш об'єктивним і справедливим. "Справедливість вона завжди десь посередині", – уточнив президент.

Також він заявив, що пишається бути на чолі українського народу, який сміливо зустрів усі виклики, які випали на його долю.

В ЄС прокоментували легітимність Зеленського

В Євросоюзі й надалі вважатимуть Зеленського чинним президентом України попри завершення його 5-річного терміну. Речник Єврокомісії з питань зовнішньої політики Пітер Стано зазначив, що в Україні наразі неможливо провести вільні і чесні вибори. Держава перебуває під постійними обстрілами, значна частина населення – за кордоном.

Посадовець наголосив, що відповідно до Конституції України, президент здійснює свої повноваження до вступу на пост нового президента. Стано зазначив, що наразі українське суспільство та основні політичні партії в Україні не мають жодних сумнівів щодо того, хто є їхнім легітимним президентом. У ЄС також немає сумнівів.

Нагадаємо, що законодавство забороняє проводити вибори під час дії воєнного стану. Водночас, за словами міністра юстицій, через неточне формувалювання відповідних норм у Конституції, може виникнути "галас і шум навколо термінів Зеленського". Малюська уточнив, що творці основного закону України не допускали можливості повномасштабної війни, саме тому окремі пункти щодо цієї ситуації, подані нечітко.

Сам Зеленський заявляв, що готовий провести вибори, однак закон цього не дозволяє. Втім, навіть, якби заборони такої не існувало, провести вибори, аби вони були визнані світом, дуже важко. По-перше, значна територія України окупована, по-друге, частина українців виїхали за кордон, а по-третє, неможливість гарантувати безпеку на час проведення виборів.