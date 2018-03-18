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Ольга Черненко

Легко ли быть русским в "ЛНР"

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Русские в
Русские в "ЛНР" / РБК

На днях я случаймо попала на местное ток-шоу с громкой темой "Легко ли быть русским". Вел его неизменный профи и дока всех ток-шоу и интервью, местный журналист Леонард Свидовсков.

Приглашены были местные депутаты и заведующая кафедрой русского языка одного из местных вузов. Общий смысл того, на что меня хватило – русским может быть и не русский, а в принципе любой, потому что "русскость" – это состояние души. Это отвага и труд на благо страны, это березки, Есенин, Пушкин, бескрайние поля и хаты. И, в принципе, это совершенно индивидуальный ассоциативный ряд, который у каждого свой, но сводится все к особому состоянию души, которое или есть, или его нет.

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Надо бы сказать пару слов о самом Свидовском, который может вести буквально все – по крайней мере, он в этом уверен. И быть участником его передач – это чаще всего только кивать и успевать ответить какой-то фразой – началом предложения, которое дальше подхватывает всезнающий Свидовсков, и на этом роль приглашенного гостя сводится к тому, чтобы согласно кивать.

Если кому-то повезет, удастся вставить еще пару начальных фраз, от которых с мастерством истинного профессионала оттолкнется маэстро Леонард как от трамплина, чтобы блистать перед многотысячной аудиторией телезрителей своими знаниями и профессионализмом. А еще, знаете, фишка, если гость что-то пытается сообщить и как-то закончить начатую мысль, Свидовсков повышает голос и начинает говорить чуть быстрее – дешевый трюк спорщика. Любой нормальный человек замолкает, если в его присутствии говорят громче и быстрее. Хотя, может быть, фишка вовсе не в выступлении гостя…

Это время – вообще звездный час Свидовскова. Не понятно, кем он был раньше, что делал и как самореализовался, но именно сейчас он сверкает всеми гранями журналистского, по его мнению, мастерства. Каждый день он на экране – вечером и утром в повторах. Иногда его грубо перебивают или говорят совершенно прямолинейно: "Я ж только что объяснил и ответил на этот вопрос…", но позволяют себе это единицы… Перебивать – приоритет ведущего…

А вот если говорить о "русскости" (термин из передачи), то это актуальный термин нового времени и особенно актуальный в контексте событий последних трех лет.

Мне кажется, до 2014 года вообще мало кто задумывался о том, русский он или украинец.

Подруга из Питера спросила, какая у меня национальность, и я попала в тупик. Родители – русский и украинка. Так, по крайней мере, я всегда знала, но мы никогда не говорили об этом вслух, потому что в этом не было необходимости. Тк кто, в таком случае, я? По отцу, русская, но мне никогда не требовалось доказывать или опровергать этого, потому что никому раньше не была интересна моя национальность.

Я сказала подруге, что я не могу определить своей национальности точно, и она не поняла меня, потому что каждый, по ее мнению, должен знать свою национальность. И я согласна с этим, это важно. Но это не было важно до лета 2014 года, пока не стали выделять национальную составляющую в каждом человеке, не начали искать русскость в каждом из нас, кто живет здесь…

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Автор: Ольга Черненко
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Публікації Новини Луганська
Джерело: 24 Канал
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