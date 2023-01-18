"100 Leopard – це капець окупантам": військовий експерт сказав, чи зможуть росіяни їх знищити

Рішення союзників щодо передачі танків для наступу України набувають все більшого розголосу. Найочікуванішим танком для цього є німецький Leopard 2, сотні яких може вистачити для потреб ЗСУ.

Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Олексій Гетьман. За його словами, потрібно, щоб Німеччина погодила країнам-операторам Leopard 2 можливість їх передачі Україні, оскільки вона, як виробник цих танків, володіє таким правом.

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Скільки танків потрібно Україні

Олексій Гетьман розповів, що якщо новий міністр оборони Німеччини ухвалив рішення про передачу Україні Leopard 2, то 100 одиниць – це та кількість, якої буде для нас цілком достатньо. Аналітик також розповів про виняткові характеристики цього танку.

Leopard 2 – це ікона стилю, вони дуже потужні, у них дуже добра гармата, вона добре стабілізується, вони можуть стріляти на ходу,

– зазначив Гетьман.

"Потужна гладкоствольна гармата 105 міліметрів, яка може стріляти протитанковими снарядами. Це дуже потужна зброя, там на 1 людину більше в екіпажі (на відміну від Leopard 1 – 24 Канал), є окремий заряджаючий, людина, яка відповідає за постріли, там дуже добре захищений екіпаж від детонації. Навіть якщо здетонує боєкомплект, там стоять певні пластини й вибух буде спрямований в бік від екіпажу", – сказав військовий аналітик.

Олексій Гетьман переконаний, що Україна зможе зібрати 300 танків, про необхідність яких говорив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. В цей список можуть увійти 100 танків Leopard, певна кількість британських Challenger 2, легкі французькі танки та, можливо, американські Abrams.

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На думку аналітика, можливо, на найближчій зустрічі Рамштайн буде погоджена логістика щодо постачання танків Україні. У такому випадку це суттєво змінить перебіг війни, оскільки танки – це наступальна зброя.

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"Це дуже приємна новина, 100 Leopard – це капець русні", - сказав Гетьман.

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Військовий аналітик зазначив, що головне в цьому питанні – відсутність ремонтних баз поблизу України. Саме через це зараз увага акцентується на Leopard, бо вони є в країнах Європи в достатній кількості, а ремонтні бази є в сусідніх з Україною країнах.

Якщо який танк, борони Боже, буде зіпсований під час бою, то його треба буде десь ремонтувати, і це можна буде робити в Польщі, Литві, в будь-якій країні, яка розташована неподалік від нас,

– сказав Гетьман.

Наскільки вони вразливі

Як зазначив Олексій Гетьман, на танках Leopard 2 є активна броня, яка допомагає протистояти протитанковій зброї, зокрема РПГ 7, або аналогічній. Також на техніці встановлено систему лазерного спостереження за протитанковими снарядами, які можуть атакувати й вони мають можливість їх перехоплювати.

"Вважати, що танка Leopard вистачить на декілька хвилин бою.. За великим рахунком є такі висновки, але у росіян немає такої зброї, немає Javelin, які можуть знищувати ці танки так, як ми знищуємо російські", – підсумував військовий аналітик.

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