Лежить тіло та понівечене авто: з'явилися перші кадри з місця підриву Прілєпіна

Авто російського письменника Захара Прілєпіна підірвали на трасі в Нижньогородській області Росії. У мережі з'явились перші кадри з місця інциденту, який ледь не забрав життя пропагандиста.

Зазначимо, що Прілєпін довгий час залишався на місці подій, оскільки ця траса, як зазначили росЗМІ, "в глуші". Він чекав на гелікоптер, який мав евакуювати його до лікарні. У телеграм-каналах поширили фото та відео з місця події, інформує 24 Канал.

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Автомобіль Audi Q7, під капотом якого й була вибухівка, лежить перевернутий. Судячи з кадрів, в автомобіля відірвалася передня частина.



Місце підриву авто Прілєпіна / Фото з телеграм-каналів



Прілєпіна гелікоптером перевозили до лікарні / Фото з телеграм-каналів

На оприлюднених фото також можна побачити, що поруч із підірваним авто лежить тіло. Очевидно, це і є водій, який загинув внаслідок інциденту.

Водій Прілєпіна загинув на місці / Фото з телеграм-каналів

Що відомо про стан Прілєпіна

Спершу російські пропагандисти повідомили, що стан Захара Прілєпіна важкий – він отримав поранення ніг. Говорили про ймовірну потребу в ампутації кінцівок. Однак, згодом таки заявили, що той має лише переломи ніг. Мовляв, на місці наклали шини, але в лікарню таки доставили на гелікоптері.

Крім того, пропагандист отримав струс мозку, але нібито був весь час у свідомості і самостійно говорив із медиками.

Підрив авто Прілєпіна: головне

Audi Q7, в якій їхав Прілєпін, вибухнула о 10:40 6 травня. Кажуть, що СВП був закладений під капот.

Відповідальність за підрив авто взяв на себе партизанський рух "Атеш".

Що вам треба знати про Захара Прілєпіна Це російський письменник-пропагандист, колишній бойовик так званого угруповання "ДНР" і співголова партії "Справедлива Росія – Патріоти – За правду". Він відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями і з 2017 року Прілєпін внесений до списку осіб, які загрожують національній безпеці України. В січні 2023 року він підписав контракт з Росгвардією. Проходив службу у складі батальйону Росгвардії "Оплот". А сьогодні саме їхав додому до родини.

Це вже третій гучний замах на російських пропагандистів за останній час. У листопаді 2022 підірвали авто з донькою Олександра Дугіна Дарією, а у квітні 2023 року – в Петербурзі підірвали пропагандиста Владлена Татарського.