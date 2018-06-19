22:22
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Іноземці за залізною завісою
Згадати все
22:20, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Смартфони

LG офіційно презентувала бюджетний смартфон X5 (2018)

201 Читать новость на русском
Смартфон X5 (2018) від LG
Смартфон X5 (2018) від LG / keddr.com

Компанія LG офіційно представила свій новий смартфон модель X5 (2018). Пристрій належить до середньої цінової категорії.

Про це пише keddr.com.

Новий смартфон отримав 5,5 дюймовий HD дисплей із розширенням 1280 × 720 пікселів та співвідношенням сторін 16: 9. Смартфон працює на 8-ядерному чіпсеті MediaTek MT6750. X5 (2018) отримав 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

Читайте також: В Apple приголомшили новиною: iPhone SE 2 "для бідних" не буде

Основна камера LG X5 (2018) має роздільну здатність 13 Мп, фронтальна – 5 Мп. У смартфоні є модулі LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS. Він працює під управлінням Android 8.0 Oreo.

LG X5 (2018)

Смартфон LG X5 (2018)

Ємність акумулятора LG X5 (2018) становить 4500 мАг. Він має підтримку швидкої зарядки.

LG X5 (2018) можна буде придбати в Кореї за ціною 330 доларів, або 8500 гривень.

Більше новин, що стосуються новин зі світу технологій, ґаджетів та штучного інтелекту, читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони LG
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
сьогодні, 22:04 "Політична свинина" від Порошенка: на кого робитиме ставку президент?
Михайло Поживанов 185
Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
сьогодні, 21:00 Как меняется наш мир со скоростью 60 минут в час
Павло Казарін 254
На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
сьогодні, 18:00 На чому підловив російських "іхтамнєтов" журналіст, аби довести їхню участь у війні на Донбасі
Віталій Дейнега 965
Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
сьогодні, 17:01 Всесильний "Юра Єнакіївський" отримав ляпас у Верховному суді
Блог Медіа 2137
Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
сьогодні, 15:01 Фактор Президента: чому не може бути дострокових президентських виборів
Ірина Овчар 636
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук