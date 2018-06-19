LG офіційно презентувала бюджетний смартфон X5 (2018)

Компанія LG офіційно представила свій новий смартфон модель X5 (2018). Пристрій належить до середньої цінової категорії.

Про це пише keddr.com.

Новий смартфон отримав 5,5 дюймовий HD дисплей із розширенням 1280 × 720 пікселів та співвідношенням сторін 16: 9. Смартфон працює на 8-ядерному чіпсеті MediaTek MT6750. X5 (2018) отримав 2 ГБ оперативної та 32 ГБ вбудованої пам’яті.

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Основна камера LG X5 (2018) має роздільну здатність 13 Мп, фронтальна – 5 Мп. У смартфоні є модулі LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, GPS. Він працює під управлінням Android 8.0 Oreo.

Смартфон LG X5 (2018)

Ємність акумулятора LG X5 (2018) становить 4500 мАг. Він має підтримку швидкої зарядки.

LG X5 (2018) можна буде придбати в Кореї за ціною 330 доларів, або 8500 гривень.

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