Великі "зірки" потрапили на Курщину, – боєць ЗСУ розповів, хто міг опинитися під ударом у Льгові

У Льгові Курської області 25 грудня було уражено командний пункт російської 810-ї окремої бригади морської піхоти. Внаслідок атаки загинув, зокрема, заступник командира бригади Салима Паштова. Серед можливих засобів ураження вказується HIMARS.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів 24 Каналу, якою саме зброєю була завдано удару по розташуванню росіян у Льгові. Нагадаємо, що 30 грудня місто у Курській області було атаковано ще один раз. Влучення відбулось по скупченню російських військових.

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Росія кидає всі резерви

"Це ракета Storm Shadow, а не РСЗВ HIMARS, яка не використовується по таких цілях. HIMARS застосовується по особовому складу ворога, тому що це касетний реактивний снаряд і призначений для інших мішеній. Бити ним по людях в приміщеннях, підвалах не має сенсу", – підкреслив він.

Льгов – місце, яке розташоване поруч з лінією боєзіткнення, і ворог там концентрує пункти зв'язку і штаби. Тому туди було завдано один удар, а за кілька днів – 30 грудня – наступний.

Внаслідок удару 25 грудня ліквідовано низку офіцерів. В Москві днями відбувся похорон російського генерала Костянтина Смєшка. Не вказується, де саме він загинув, але, скоріше за все, за словами Сазонова, саме у Льгові, тому що таких влучних ударів по ворогу не було ніде.

На Запорізькому напрямку також виманили та вдарили по російських офіцерах, але там загинули 3 капітани та військові нижчих звань. А "зірки" потрапили на Курщину,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ.

Росіяни саме у Курську область кидають все, що можна, – і командний склад, і резерви. Тому що, на його думку, у них було завдання вибити ЗСУ з цього російського регіону спочатку до кінця серпня 2024 року, потім до 1 вересня, до 1 жовтня, до Нового року. А зараз всі кажуть – до 20 січня, до інавгурації Дональда Трампа – не має бути Збройних Сил України у Курській області.

Тому, як зауважив політолог, всі резерви Росія кидає по двох напрямках – це Донеччина та Курщина. Там тривають дуже важкі бої і багато "цікавих" цілей для української артилерії і ракет. За останній тиждень арта працює безперервно, заважаючи ворогу, який постійно здійснює штурми, наближатися до наших позицій.

До дедлайну, який встановив Кремль, росіянам залишилось три тижні, але вони не встигають. Напередодні відпрацювала українська артилерія і "рейнджери" з Сил спеціальних операцій захопили невеличкий російський населений пункт. Тому ми не працюємо тільки в обороні, а здійснюємо контрнаступи,

– відзначив Кирило Сазонов.

До слова, командир 1 роти 252 стрілецького батальйону Валентин Лихоліт зазначив, що українські сили скували російські війська у Курській області, щоб вони не були спрямовані на Покровський напрямок. Також наразі погодні умови на боці ЗСУ, тому що росіяни залучили на Курщині тяжку броню, танки, БМП, яка грузне у полях через болотяну місцевість.