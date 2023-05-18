Китай хоче побудувати правильну стратегію поведінки, – аналітикиня про мету турне Лі Хуея

Спеціальний представник Китаю Лі Хуей почав дипломатичне турне Євразією, щоб зібрати найповнішу інформацію про російсько-українську війну з боку різних країн. Це потрібно Пекіну для побудови своєї стратегії поведінки.

Про це 24 Каналу повідомила головна консультантка Інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко. За її словами, цілком правильним є те, що "першою зупинкою" турне стала саме Україна.

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"Те, що робить Лі Хуей, називається "човникова дипломатія", вона може тривати роками. Це "зондування ґрунту". Місія спрямована на збір інформації та точок зору всіх сторін – усіх ключових країн, які залучені до цього конфлікту", – пояснила аналітикиня.

Які питання цікавлять Китай

Гриценко зазначила, що Лі Хуей хоче почути думки світових лідерів щодо таких питань:

подальший розвиток російсько-української війни;

сценарії завершення конфлікту;

оцінювання успіху контрнаступу України;

ставлення до Росії;

місце Росії після завершення війни.

"Україна була першою зупинкою в цьому турне. Далі він поїде до Польщі, Німеччини й Франції для "звіряння годинників". Наостанок спецпредставник Китаю завітає до Росії, щоб передати привіт від усіх європейських лідерів і почути нове від самої Москви", – сказала аналітикиня.

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Китай хоче закріпити імідж "миротворця"

Гриценко зауважила, що Китаю важливо зрозуміти для себе, як комунікувати з усіма сторонами й віднайти баланс.

Усе це спрямовано на побудову правильної стратегії поведінки для Китаю. Тепер для нього важливо закріпити репутацію миротворця й посередника, а також успіх на Близькому Сході. Для Пекіна це питання іміджу,

– наголосила аналітикиня.

Гриценко додала, що Лі Хуей перебуває на своєму місці, бо дуже добре знає регіон.

Що відомо про спецпредставника Китаю Лі Хуея