Цього тижня з 14 по 19 серпня міністр оборони Китаю Лі Шанфу на запрошення своїх колег відвідає Росію та Білорусь. Це може бути здебільшого показовий візит.

Таку думку 24 Каналу припустив російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що Китай не симпатизує Росії, але разом з тим має доволі різку позицію проти Заходу.

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Ймовірна мета візиту

Відомо, що Лі Шанфу в Росії відвідає 11 Московську конференцію з міжнародної безпеки і виступить з промовою. У Білорусі він зустрінеться з керівництвом країни та армії і може відвідати декілька військових частин.

"Уявити собі військове співробітництво в умовах війни в розріз лінії на мирне урегулювання конфлікту, як вони називають, проти того, що були досягнуті певні результати на саміті в Саудівській Аравії, де неочікувано в останній момент взяв участь Китай. Я не думаю, що з цього має бути якийсь практичний результат", – сказав російський правозахисник.

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Фейгін підкреслив, що цей візит відбувається не випадково ще й після поїздки Сєргєя Шойгу до Північної Кореї. Ймовірно, там він міг випрошувати зброю зі складів.

Мені здається що це "ритуальний візит". Північна Корея не дасть жодного патрона доки згоду не дасть Китай. Я думаю, там це обговорюється,

– припустив він.

Що відомо про діяльність Лі Шанфу