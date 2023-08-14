"Ритуальний візит": навіщо глава Міноборони Китаю їде до Росії та Білорусі
Цього тижня з 14 по 19 серпня міністр оборони Китаю Лі Шанфу на запрошення своїх колег відвідає Росію та Білорусь. Це може бути здебільшого показовий візит.
Таку думку 24 Каналу припустив російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що Китай не симпатизує Росії, але разом з тим має доволі різку позицію проти Заходу.
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Ймовірна мета візиту
Відомо, що Лі Шанфу в Росії відвідає 11 Московську конференцію з міжнародної безпеки і виступить з промовою. У Білорусі він зустрінеться з керівництвом країни та армії і може відвідати декілька військових частин.
"Уявити собі військове співробітництво в умовах війни в розріз лінії на мирне урегулювання конфлікту, як вони називають, проти того, що були досягнуті певні результати на саміті в Саудівській Аравії, де неочікувано в останній момент взяв участь Китай. Я не думаю, що з цього має бути якийсь практичний результат", – сказав російський правозахисник.
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Фейгін підкреслив, що цей візит відбувається не випадково ще й після поїздки Сєргєя Шойгу до Північної Кореї. Ймовірно, там він міг випрошувати зброю зі складів.
Мені здається що це "ритуальний візит". Північна Корея не дасть жодного патрона доки згоду не дасть Китай. Я думаю, там це обговорюється,
– припустив він.
Що відомо про діяльність Лі Шанфу
- Лі Шанфу почав обіймати свою посаду у березні 2023 року. Його першою закордонною поїздкою став візит до Росії, де він зустрічався з Владіміром Путіним. Згодом до Москви приїздив і сам Сі Цзіньпін.
- На початку червня у Сінгапурі відбувався саміт з питань безпеки Шангрі-Ла. Там Міністр оборони України Олексій Резніков провів перемовини з Лі Шанфу. Китайський міністр запропонував використати "всі можливі засоби", щоб спробувати припинити війну Росії, а також пообіцяв розширити військовий зв'язок з Києвом.
- На початку травня США надіслали прохання про зустріч Ллойда Остіна та Лі Шанфу на безпековому форумі в Сінгапурі. Утім, Китай його відхилив. Тоді у Пентагоні наголосили, що вірять у відкрите спілкування.