Лідери G7 вимагають покарати винних у збитті літака МАУ в Ірані

Очільники країн "Великої сімки" наголосили, що необхідно притягнути до відповідальності винних у збитті літака МАУ в Ірані. Крім того, політики стурбовані через порушення прав в Ірані.

Політики звернулись до Ірану. Закликали припинити діяльність, пов'язану з балістичними ракетами. Вона суперечить резолюції Ради безпеки ООН та іншим відповідним резолюціям.

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Про що йшлось у комюніке

Лідери G7 підтримують зусилля, спрямовані на досягнення відкритості, відповідальності і правосуддя для жертв літака МАУ, який збив Іран у січні 2020 року.

Політики стурбовані через постійні порушення прав людини і зловживання в Ірані.

Авіакатастрофа МАУ в Ірані: останні новини

Канадський суд у 2020 році офіційно визнав авіакатастрофу терористичним актом.

Секретар РНБО Олексій Данилов у травні 2021 року заявив, що Україна підтримує версію Канади.

Ще 2 червня українська сторона розпочала переговори з Іраном щодо збитого рейсу МАУ.

Станом на червень 2021 року іранська сторона запропонувала виплатити українським родинам жертв по 150 тисяч доларів.



Авіакатастрофа в Ірані / Інфографіка 24 каналу