14 фото, які переконають відвідати неповторний Парк Гуель у Барселоні

Видатний каталонський архітектор Антоніо Гауді здобув світову славу, "порушуючи" будівельні норми. Він хотів створити "стиль Середземномор’я", огорнув свої фантазії мавританським стилем архітектури, готикою, дрібкою барокко, модернізмом. Вся ця колоритна суміш і народила власний, неповторний почерк митця. І Парк Гуель – один з чудових прикладів гаудівської неповторності.

Творіння Гауді – це живий організм. Архітектор звертається до природи, але не для відтворення її точної копії. Ні, це занадто просто для нього. Вплітаючи природу у будівлі, він намагався відтворити життя. Справжнє. Можливо, навіть більш інтенсивне за реальне. І саме форми природи давали йому ідеї для візуалізації "органічного цілого", формували в його уяві складну систему індивідуальних образів.

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Дахи-дракони, балкони-черепи, фасад як вібруюча мембрана, колони-стовбури, приміщення-печери, віконні імпости, що нагадують кістки, квіти, застиглі у рельєфній кераміці. І жодних, жодних прямих ліній. Чому? Відповідь Гауді проста: "Природа не знає прямих ліній".

Парк Гуель, яки будували майже 15 років (з 1900 по 1914-й), задумувався як елітне поселення для місцевої буржуазії, проте через віддаленість охочих там оселитися було небагато. А от Гауді та підприємець Еузебі Гуель, який був головним замовником та другом архітектора, у казці таки пожили. Митець доглядав за своїм літнім батьком та хворою племінницею. Проте коли вони померли, а потім обірвалось життя й Гуеля, архітектор перебрався до майстерні поруч із Собором Святого Сімейства.



Природа не знає прямих ліній

Йдучи за уявою та ідеєю природніх форм, Гауді створив фантастичний парк із дивовижними тваринами, мозаїчним оздобленням, будинками, які здається що вкриті глазур’ю, колонами, які перетворюються на дерева.

У 1926 році місцева влада викупила всю територію поселення і зробила громадським парком.

Більше про приголомшливу архітектуру Гауді читайте у матеріалі 24 каналу.



Панорама з парку Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель



Парк Гуель