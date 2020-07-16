Чи не в кожному фільмі про кохання є гаряча сцена з еротичними кадрами. Тому й не дивно, що кожен актор коли-небудь поставав у сексуальних фрагментах стрічки. Однак не завжди еротичні сцени викликають хороші спогади, а радше змушують ніяковіти та соромитись.

Власний рейтинг із такими історіями від акторів склало видання Independent. То які фільми та еротичні кадри змушують голлівудських зірок соромитись – дізнавайтесь у матеріалі.

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"Життя спочатку" (2008)

Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслент не вперше постали в ролі пари, проте саме у фільмі "Життя спочатку" була найбільш незручна сцена сексу. За словами акторки, на знімальному майданчику режисером працював її чоловік Сем Мендес. Тому саме він давав поради акторам, як переконливіше зіграти еротичні кадри.

"Я постійно повторювала, що це занадто дивно. Лео радив перебороти це відчуття. Та він – мій найкращий друг, а Сем – мій чоловік", – згадувала Кейт Вінслет.

Дивіться фрагмент фільму "Життя спочатку": відео 18+

"50 відтінків сірого" (2015)

Цей фільм став одним з найвідвертіших в історії кіно. Однак еротичні сцени в акторів викликають не захват, а незадоволення. Так, Дакота Джонсон зізналась, що на знімальному майданчику доводилось по 7-8 годин симулювати секс чи оргазм, тому їй ставало нудно, що позначилось і на якості кадрів.

Це досить нудно. Ми ж не займаємось сексом, але лише упродовж одного дня я симулювала секс цілих сім годин. Це перебір,

– згадала акторка.

Дивіться еротичний фрагмент "50 відтінків сірого": відео 18+

"Зоряна карта" (2017)

А от за сцену в "Зоряній карті" Роберту Паттінсону по-справжньому соромно. На знімальному майданчику було дуже спекотно, тому все, про що він міг думати, тільки щоб піт не капав на оголене тіло партнерки – Джуліани Мур.

Вона – одна з тих, хто взагалі не пітніє. А от я навпаки. Я буквально намагався ловити краплі поту, щоб вони не падали на її спину! Згодом вона запитала, чи в мене часом не почалась панічна атака. Це було дуже ніяково,

– розповів Роберт Паттінсон.

Дивіться еротичний фрагмент фільму "Зоряна карта": відео 18+

"Закон ночі" (2017)

Сієнна Міллер і Бен Аффлек хотіли відзняти всі еротичні сцени з одного дублю. Та цього зробити не вдалось, бо після кількох годин роботи вони просто не могли стримати сміх у ліжку.

"Було багато безглуздого сміху. Він був дуже професійний, а я – ні. Врешті я вигукнула: "Ти хочеш показати всім, що ти просто супермен в ліжку?" – згадує Сієнна Міллер, зазначаючи, що від цього на зйомках зніяковіла не тільки вона.



Еротична сцена з фільму "Закон ночі" / Фото Express

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"Суперперці" (2007)

Комедія "Суперперці" стала однією з найпопулярніших у фільмографії Крістофера Мінц-Плассе. А от у самого актора деякі сцени викликають зніяковіння. Все тому, що на час зйомок йому не було 18 років, тому всюди його супроводжувала мама. Не пропустила вона й епізоду, коли, за сюжетом, герой Крістофера втрачав цноту.

Дивіть фрагмент еротичної сцени у "Суперперцях": відео 18+

"Гра престолів"

Серіал "Гра престолів", який отримав шалену популярність у світі, мав і чимало критики через еротичні сцени. Але виявилось, що не всі вони були пристрасними для акторів. Так, Емілія Кларк згадала, як Джейсон Мамоа з'явився на знімальному майданчику з пухнастою шкарпеткою, яка викликала у головної героїні істеричний сміх.



Емілія Кларк та Джейсон Мамоа у "Грі престолів" / Фото HBO

"Хочу як ти" (2011)

А от з Раяном Рейнольдсом стався чималий курйоз, коли знімали комедію "Хочу як ти". Сталось це в одній сцені з Олівією Вайлд. Зірка вийшла на зйомку з оголеними грудьми, які прикрила спеціальними наліпками. Та коли, за сюжетом, герой Раяна Рейнольдса доторкнувся до них, наклейки залишились на його руках, а Олівія Вайлд постала перед знімальною групою оголеною.

"Олівія намалювала на них милі смайлики. І, дивлячись на них, я забував усі свої репліки. У якийсь момент вона взяла мене за руки та поклала їх на груди… Коли я забрав свої руки, то побачив на них два усміхнені емоджі. Я навіть уявлення не мав, що робити. Рефлекторно, як ідіот, я просто поклав руки прямо на її голі груди", – розповів про курйоз Раян Рейнольдс.

Дивіться еротичну сцену, яка увійшла до стрічки "Хочу як ти": відео 18+

"Відв'язні канікули" (2013)

Та, виявляється, курйоз з Раяном Рейнольдсом – не найганебніший у списку журналістів. Так, акторка стрічки "Відв'язні канікули" згадувала, як мала грати секс-сцену з репером Gucci Mane. Артист напередодні відіграв концерт на фестивалі, тому одразу після кількагодинного перельоту примчав на роботу. Коли ж репер вмостився на ліжко зі своєю колегою, то заснув просто посеред зйомки.



Курйози на зйомках секс-сцен / Фото WhatCulture

"Вовк з Волл-Стріт" (2014)

Для Марго Роббі зйомки в еротичній сцені були навіть травматичними. За сюжетом, героїня зайнялась сексом з персонажем Леонардо Ді Капріо на грошових купюрах. Перед зйомками помічники режисера вирізали надруковані фейкові гроші, які з'явились у кадрі. Після завершення сцени вся знімальна група зойкнула від жаху, адже спина Марго Роббі була з почервоніннями та порізами.



Марго Роббі і Леонардо Ді Капріо / Фото The Sun

"Життя у воєнний час" (2010)

Акторка Еллісон Дженні згадала еротичну сцену, яка також була досить травматичною. За сюжетом, вона імітувала секс з персонажем актора Майкла Лернера. Гримери набризкали на зірок спеціальну рідину, щоб був ефект спітнілості. Однак під час зйомок обидвоє акторів послизнулись і впали на підлогу. Вгамувати сміх на знімальному майданчику не могли довго.



Секс-сцена з фільму "Життя і воєнний час" / Фото WhatCulture

"Пробудження" (2016)

А от в "Пробудженні" головні актори трішки пошкодили свої скафандри під час першого поцілунку. Кріс Пратт та Дженніфер Лоуренс забули, що одіті в захисні костюми. Отримавши вказівку від режисера, вони, не задумуючись, взялись цілуватись.

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"Ми не знали, що це станеться. Коли прозвучала команда, ми почали цілуватися. Бумц! Наші голови не діставали одна до одної. Ми посміялися з цього і включили цей кадр до фільму", – розповіла акторка.

Дивіться сексуальний фрагмент поцілунку в "Пробудженні": відео

"Легенда про Тарзана" (2016)

Марго Роббі відзначилась в ще одній стрічці. За словами Александра Скарсгарда, саме акторка поставила йому єдиний синець під час знімань пригодницького фільму. Режисери сказали Марго ляснути свого колегу в еротичній сцені, а знаменита білявка не розрахувала свого запалу.



"Легенда про Тарзана" / Фото IMDb

"Сусіди"

В незручне становище секс-сцена поставила і Дейва Франко. Знаменитий красень мусив просити візажиста замалювати йому прищ на сідницях. Дейву ледь вдалось вмовити гримерку піти в іншу кімнату, а не робити це просто посеред знімального майданчика.



Кадр з фільму "Сусіди" / Фото IMDb

"Подружки нареченої" (2011)

У комедії "Подружки нареченої" Крістен Віг та Джон Хемм зіграли пристрасну сцену сексу. Та актриса була настільки тендітною, що її партнер попросив вдарити, якщо він зробить їй боляче.



"Подружки нареченої" / Фото Максимум

"Кохання та інші ліки" (2010)

Водночас Енн Гетевей з гумором згадує свій курйоз на зйомках комедії "Кохання та інші ліки". Актриса думала, що це не репетиція, тому в один день постала перед всіма авторами стрічки голою. Та, виявилось, зйомку перенесли, а Енн Гетевей ніяково одягнутись.

"Я мусила зняти пальто і бути оголеною. І я думала, що ми вже знімаємо, але виявилося, що ми просто репетируємо, і я стояла без одягу перед безліччю людей!" – згадала вона.



Курйози на зйомках секс-сцен / Фото WhatCulture