31 травня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
31 травня в народному календарі день Федота Овсяника, або Сімох дів. Цього дня згадують сімох мучениць, які постраждали за віру в IV столітті, і племінника одного з них, мученика Федота.
Іменини сьогодні святкують: Богдан, Денис,Семен, Іраклій, Давид, Юліан, Лев, Макар, Олександра, Юлія, Христина.
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Народні прикмети на 31 травня
– Листя дуба повністю розпустилися – чекайте доброго врожаю.
– Зозуля 31 травня довго і без зупинки кує – прохолодні ранки закінчилися, і можна насолоджуватись теплими днями.
– Дуб розпустив листя раніше ясена – літо буде засушливим
– Сонце 31 травня опускається в серпанок – буде дощ, а хмарно – буде погана погода.
– Хмара дощова шумить – чекайте граду та вітру.
– Під час заходу сонце стало блідим – буде дощ.
– На дубі листя розвернулися і почали швидко зростати – щука добре ловитися буде.
Що можна робити 31 травня
- Сьогодні чудовий день для навчання та пізнання самого себе.
Що не можна робити 31 травня
- Не рекомендовано сваритися сьогодні через дрібниці.
- Цього дня не можна вбивати комарів та сонечок, яких ми називаємо божими корівками.