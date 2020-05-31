Що можна і не можна робити 31 травня / Фото з відкритих джерел

31 травня в народному календарі день Федота Овсяника, або Сімох дів. Цього дня згадують сімох мучениць, які постраждали за віру в IV столітті, і племінника одного з них, мученика Федота.