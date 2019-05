Адель – 31! Історія успіху найбагатшої британської співачки, яка завоювала серця мільйонів

Голос Адель звучав на всіх музичних чартах, її піснями та творчістю захоплюються мільйони, а вона сама є неабияким прикладом для наслідування. Адже своєю непосильною працею та завзяттям показує кожному, що в житті можна досягнути всього, якщо у вас є віра та велике бажання.

Сьогодні, 5 травня, в честь дня народження знаменитості ми розповімо вам про життя Адель та про те, як зірка отримала світове визнання.

Безперечно, її можна назвати великим трудоголіком і людиною, яка неабияк любить те, що робить. Вона не жаліє себе, а справді легко робить те, що любить. За її словами, зовсім не важливо, скільки часу піде на роботу. Все залежить, від внутрішнього "я". Ви будете успішними тільки після того, якщо успішною буде ваша музична платівка.

Історія успіху Адель

Неймовірний голос і сила характеру – це те, що дозволило простій дівчині з Тоттенхема добитися неймовірних успіхів. Співачка визнана найбагатшою та найзаможнішою британською зіркою до 30 років, яка заробляє 69 мільйонів доларів в рік. За даними журналу Heat, лише протягом останнього року знаменитість збагатилася на 19 мільйонів доларів.



Співачка Адель знялася у фотосесії для видання TIME / TIME

Колись 130-кілограмова дівчина соромилася себе і ніколи не показувала талант людям. Замісь неї це зробили її друзі, які виклали в мережу записи її пісень. Вона увірвалася в шоу-бізнес в 2007 році, одразу випустивши успішний альбом і здобувши любов багатьох поціновувачів її музики. Люди полюбили її за простоту та щире серце.

Її кар'єра розпочалася з музичного сайту MySpace, де були розміщені кілька демо-версій її пісень. Популярність треків росла з величезною швидкістю, відтак про талановиту виконавицю дізналися менеджери звукозаписної компанії XL-Records.

Першим синглом платівки "19" стала лірична пісня Hometown Glory, присвячена району Лондона під назвою Іст-Норвуд, де нетривалий час Адкінс проживала зі своєю матір'ю. Зараз ця композиція на YouTube зібрала майже 103 мільйони переглядів.

Ця пісня дозволила Адель посісти перше місце в престижному музичному списку BBC the Sound of 2008 і перемогти в номінації "Вибір критиків" на церемонії BRIT Awards 2008. Цього ж року співачка випустила свій перший дебютний альбом "19", назва якого означала вік співачки, у якому вона приступила до його написання.

Через рік, стоячи на сцені в Лос-Анджелесі, вона відразу отримала два золотих грамофона Греммі: "Дебют року" і "Найкращий жіночий поп-вокал". Увесь величезний зал аплодував їй стоячи.



Адель – найуспішніша співачка Британії

У 2011 році у Великий Британії виходить альбом "21", який, безсумнівно, можна назвати геніальним, адже пластинка наповнена абсолютними хітами. Саме цей альбом стає визначним у кар'єрі артистки, адже зірці вдається повторити успіх Емі Уайнхаус з її легендарним треком Back to Black, отримавши статуетки у всіх основних номінаціях.

Відтак Адель забрала з собою 6 премій: "Запис Року" (Rolling in the deep), "Альбом року" ("21"), "Пісня року" (Rolling in the deep), "Найкраще поп-виконання" (Someone like you), "Найкращий вокальний поп-альбом" ("21") і "Найкраще музичне відео" (Rolling in the deep).

Проте Адель відмовилася від нагороди за найкращий альбом на церемонії нагородження ‎музичної премії Греммі. Вона заявила зі сцени, що нагорода належить Бейонсе.‎



Адель та її п'ять нагород

На 85-ій церемонії вручення премії Оскар золоту статуетку в категорії "Найкраща пісня" співачка отримала за однойменний хіт Skyfall, який був створений для фільму "007 Координати "Скайфол".

Новий альбом співачки "25" побив тижневий рекорд продажів в США. Диск розійшовся тиражем в 3,38 мільйонів копій. Альбом отримав найбільші продажі у 2015 році. За перші три доби було продано 2,433 мільйона дисків.

Завершення кар'єри Адель

Взимку 2019 року співачка приголомшила гучною заявою. Вона вирішила піти зі сцени, закрити музичний бізнес і просто зайнятися вихованням свого сина.

Я беру перерву та просто збираюся деякий час бути мамою. Я цього з нетерпінням чекаю. Можливо, я більше ніколи не побачу вас на своїх концертах, хто знає, але цей момент я буду пам'ятати все життя,

– заявила Адель.

Не менш приголомшливою новиною для фанатів Адель стало її раптове розлучення у квітні 2019 року з чоловіком та батьком спільної дитини Саймоном Конецьким. За словами представників співачки, вона хоче виховувати свого сина в любові, а стосунки, ймовірно, були далекими від ідеальних, тому подружжя зробило радикальний вибір. Також представники зазначили, що Адель і Саймон просять про приватність, тому більше коментарів давати не будуть. Екс-подружжя знало одне одного доволі давно і в 2012 році після тривалих відносин Адель народила сина Анжело Едкінса. Лише в 2016 році закохані офіційно узаконили стосунки, а всі свої промови зі сцен Адель присвячувала чоловіку та сину і пояснювала, що все, що вона робить – це заради них.

Адель про любов до себе

Адель не соромиться розповідати про свою фігуру та сучасні стандарти краси. Вона завжди виділялася на фоні інших своєю нестандартною красою і неодноразово ставала об'єктом для обговорення багатьох ЗМІ. В одному зі своїх інтерв'ю співачка розповіла, як це – бути знаменитістю з нестандартними параметрами.

Іноді я сумніваюся, чи була б я успішною, якби мій розмір був меншим, аніж він є зараз. Мені здається, я нагадую людям про самих себе. Не тому, що кожен виглядає так, як я, а тому, що я не ідеальна. ЗМІ, як мені здається, намагаються представити відомих людей ідеальними, недосяжними і недоторканними,

– зазначила Адель в інтерв'ю журналу Rolling Stone.

Адель проти соцмереж

"У публічних людей величезний доступ до громадськості. Але як я можу записати альбом, якщо буду витрачати час в очікуванні півмільйона лайків під фотографією. Це неможливо", – заявила співачка.

Найпопулярніші пісні Адель

