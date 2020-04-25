Культові фільми з Аль Пачіно, які варто переглянути кожному

У суботу, 25 квітня, день народження святкує голлівудський актор Аль Пачіно! Знаменитому ловеласу виповнилось 80 років. Ювілейну дату не могли оминути увагою журналісти LifeStyle 24, тому пропонуємо для перегляду фільми з актором, які вже стали культовими.

Історія успіху Аль Пачіно не може не вражати, переконаний 24 канал. Один з найвідоміших акторів Голлівуду був родом із незаможної сім'ї італійських емігрантів. Його батьки розлучились, тому виховували майбутню кінозірку бабусі. Зростав Аль Пачіно у знаменитому нью-йоркському Бронксі, відтак не дивно, що вже у шкільному віці його родичі переживали, що він або загримить до в'язниці, або помре від передозування. Та Аль Пачіно зумів подолати всі труднощі і завдяки щасливому випадку стати актором.

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Цікаво, що школу харизматичний красень ледве закінчив, проваливши всі екзамени, окрім англійської мови. Та це не завадило Аль Пачіно домовитись про навчання в акторській школі режисера Лі Страсберга. Саме він побачив непересічний талант американця і дав змогу йому вперше виступати на сцені. Вже за 3 роки роботи Аль Пачіно здобув премію "Тоні" і першу роль у кіно. А після цього слава і визнання стали незамінними у його житті. Наразі оскароносний Аль Пачіно вважається культовим актором, а фільми з ним приречені на успіх.

В ювілейний день народження актора журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 кінострічок, які варто переглянути кожному.

"Хрещений батько" (1972, 1974, 1990)

Світову славу Аль Пачіно принесла роль у гангстерській драмі "Хрещений батько", за яку його номінували на премію "Оскар". У трьох кінострічках головний герой Майкл Корлеоне переживає чималу трансформацію: з привабливого та чесного чоловіка він перетворюється на безжального главу мафії. І в цю роль приголомшливо вжився Аль Пачіно зі своїм особливим акторським стилем та вродженою італійською харизмою і темпераментом.



Аль Пачіно в ролі Майкла Корлеоне / IMDb

"Запах жінки" (1992)

Після гангстерських фільмів Аль Пачіно погодився на досить нетипову для себе роль у кінострічці "Запах жінки". Тут культовий актор зіграв сліпого полковника у відставці Френка Слейда. Він наймає студента престижної школи на роботу доглядальника. Та хлопець не знає, що попереду на них чекає захоплива мандрівка до Нью-Йорка.

Саме за цю кінострічку Аль Пачіно отримав "Оскар", "Золотий глобус" та премію кінокритиків. Щоб виглядати переконливо у кадрі, упродовж кількох тижнів актор ходив на танці, щоб майстерно виконати танго, яке стало однією з культових сцен у світовому кінематографі.

Дивіться фрагмент фільму "Запах жінки": відео

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"Адвокат диявола" (1997)

Ця кінострічка викликала чимало обговорень серед любителів кіно, адже в ній талановитий Аль Пачіно зіграв диявола, який постав в образі керівника великої юридичної компанії Джона Мілтона. Головний герой знайомиться з перспективним адвокатом, який тільки починає свою кар'єру. Іронічний, самовпевнений, хитрий інтриган починає вчити підопічного та поступово втягує юриста і його дружину в свою гру.

У фільмі "Адвокат диявола" Аль Пачіно зіграв з Кіану Рівзом та Шарліз Терон. Всі актори після виходу кінострічки в прокат отримали шалену популярність.



"Адвокат диявола" з Аль Пачіно та Кіану Рівзом / Viasat

"Безсоння" (2002)

Фільм "Безсоння", який зняв легендарний режисер Крістофер Нолан, допоміг Аль Пачіно ще більше розкрити глядачам свій акторський талант. За сюжетом, головний герой – американський детектив, який намагається спіймати небезпечного злочинця. Під час розслідування помирає напарник Віла Дормера, тому він більше не може заснути, поки не спіймає вбивцю друга.



"Безсоння" з Аль Пачіно / IMDb

"13 друзів Оушена" (2007)

Образ лиходія насправді дуже пасує Аль Пачіно. Він з легкістю входить у цю роль і не залишає глядачам і долі сумніву, що здатен на все. Так і в "13 друзях Оушена" Аль Пачіно перевтілився у власника великого казино Лас-Вегасу, який є головним противником цілої банди шахраїв.

Дивіться трейлер до фільму "13 друзів Оушена": відео

Це далеко не весь список кінострічок, які допомогли зірковому імениннику здобути світову славу. Кожен фільм з Аль Пачіно особливий по-своєму, тому обрати якийсь один улюблений кіноманам вкрай складно. Та в цьому і полягає майстерність актора: навіть лиходіїв він вміє зіграти так, що глядачі захоплюються ними, а, здавалось би, непримітних персонажів Аль Пачіно з легкістю наділяє харизмою.