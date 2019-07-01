Бакота: як доїхати та на що подивитися

Бакота – затоплене село у Хмельницькій області, яке неподалік від Кам'янця-Подільського. Відсутність людей перетворила це місце у заповідник. Погода тут наближена до ялтинської, а вода завжди чиста.

Населення Бакоти поступово зменшувалося у зв'язку різними історичними подіями. З колишньої столиці Пониззя Бакота поступово перетворювалась у село. Згодом селище затопило і воно взагалі припинило своє існування. Саме через це Бакоту називають українською Атлантидою.

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Бакота – українська Атлантида

Як дістатись до Бакоти?

Якщо немає досвіду у пішохідних самостійних експедиціях, найбезпечніший варіант – їхати автомобілем, прямуючи по шосе Кам'янець-Подільський – Стара Ушиця. Якщо немає власної машини, у Кам'янці-Подільському можна замовити екскурсійний трансфер чи орендувати трейлер. Варто зазначити, що дорога навколо кар'єру – болотяна, тому при бажанні заїхати на інший бік озера після дощу, краще не ризикувати.

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Для любителів екстриму та самостійних мандрів, є варіант сісти на маршрутку з Кам'янця-Подільського до Старої Ушиці. Автобусом до села їхати близько години, після чого потрібно подолати ще 2-3 кілометри польовою та скелястою дорогою. За бажанням, можна орендувати велосипед у Кам'янці-Подільському для того, аби трішки полегшити шлях від Старої Ушиці до місця призначення. Також до Бакоти можна добратися на катері чи туристичному поромі по річці Дністер.

Що варто врахувати перед поїздкою?

У Бакоті інфрастуктура лише починає розвиватись і найближчий магазин – за 2 кілометри від озера. Тож перед поїздкою варто поповнити аптечку, а також запастися харчами, теплим одягом та засобом від комарів. Натомість, в озері можна впіймати безліч риби.



Бакота

Що можна відвідати у Бакоті?

Окрім самого кар'єру, у цих місцях варто відвідати руїни Михайлівського скельного монастиря, адже саме на цьому місці найкраще зберігся дух колишнього поселення Бакоти. Також там можна знайти залишки келій, поховань монахів і фруктові сади. Поруч розташований невеличкий оглядовий майданчик, з якого відкривається вид на Дністер та Скелю Курник. Трішки нижче протікає три джерела, у яких можна набрати чистої води.

Неймовірна Бакота: фотоогляд

Помешкання в Бакоті

Готелів та хостелів у Бакоті немає. Якщо вам потрібне житло з усіма умовами, найкращий варіант – винайняти номер у Кам'янці-Подільському. Проте також можна орендувати будинок на колесах чи розміститися у наметі.



Житло в Бакоті

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