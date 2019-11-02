Де смачно поїсти у Києві: українські заклади, які вразили Європу
Українську кухню і київські ресторани визнали одними з найкращих у Європі. Наші страви поставили в один ряд з французькими, італійськими та грецькими. Чим вразили столичні смаколики поважне британське видання та де можна їх скуштувати – читайте далі.
"Канапа"
Цей ресторан особливо припав до душі британцям. Особливістю закладу є те, що замість тарілок там використовують запечену капусту. В ній можна скоштувати, до прикладу, борщ з копченими грушами, свинячими вушками та з м'ясом.
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Спеціалізація ресторану – українська кухня. Але не така, до якої ми звикли. У пошуках автентичних страв і локальних продуктів власники об'їздили усю Україну і не раз. Нарікають, що довге перебування в Радянському Союзі спаплюжило сприйняття справжньої української кухні. Адже всі забули про вишукану їжу, яка існувала на початку двадцятого століття.
Страви з ресторану "Канапа"
Varenyky Now
Останні роки в Україну впевнено заходять заклади формату смарт кежел. Щось схоже ви можете побачити в Європі. У ресторані з гарним дизайном і незвичною концепцією все – за 1 – 2 євро. В Україні такі гастроточки є з морепродуктами, хот-догами і пирогами, шаурмою і пончиками, навіть сало з трюфельним соусом і вареники. Щодо останніх, то окрім класики, є й незвичні смаки – з креветками чи з халвою.
Незвичні вареники з Varenyky Now
"Київська перепічка"
Це ще одне легендарна гастроточка Києва, до якої завжди довгі черги. "Київська перепічка" – це найстаріший фастфуд, який існує в цьому місті. Сосиску в тісті смакують вже 30 років. Головне – обережно їсти, щоб не потекла олія.
Брендинг для "Київської перепічки" від Ксенії Сєргєєвої та Кирила Сулига
Ресторани NAM та "Італійська редакція"
Лише за півроку Україну згадали у двох престижних конкурсах. Ресторан в'єтнамської кухні NAM відзначили за один із найкращих дизайнів інтер'єру.
Цікавий дизайн ресторану NAM
А ресторан італійської кухні "Італійська редакція" став другим за концепцію у престижному конкурсі "Пальмова гілка".
Страви ресторану "Італійська редакція"
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