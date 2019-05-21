Дизайнер уявив трансформацію тварин, коли на них ніхто не дивиться: сюрреалістичні фото

21-річний французький митець Жульєн Табет обожнює креативити, як би виглядали та поводились тварини, коли їх ніхто не бачить.

Неймовірні фотоманіпуляції у Photoshop знайшли щедрий відгук у користувачів соцмереж. Так, трохи більше, ніж за рік, на Табет в Instagram підписалась 141 тисяча людей, пише deMilked.

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Фотофантазія Жульєна Табета

"Я люблю дивувати людей. Я відчуваю, що можу запропонувати щось свіже для їхнього життя і вирвати їх нудної буденності, пропонуючи інший кут сприйняття", – говорить Табет.



Фотофантазія Жульєна Табета

Для Photoshop-чаклування дизайнер обрав тварин, бо вважає, що вони більш скромні і невинні в порівнянні з людьми.



Фотофантазія Жульєна Табета

Мені подобається уявляти, як поводяться тварини, коли ми їх не бачимо. Це як із мультфільмом "Історія іграшок", – додав він.



Фотофантазія Жульєна Табета

Сюрреалістичні роботи Жульєна Табета: дивіться галерею