Дизайнер уявив трансформацію тварин, коли на них ніхто не дивиться: сюрреалістичні фото

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Фото Жульєна Табета
Фото Жульєна Табета / Julien Tabet

21-річний французький митець Жульєн Табет обожнює креативити, як би виглядали та поводились тварини, коли їх ніхто не бачить.

Неймовірні фотоманіпуляції у Photoshop знайшли щедрий відгук у користувачів соцмереж. Так, трохи більше, ніж за рік, на Табет в Instagram підписалась 141 тисяча людей, пише deMilked

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Фотофантазія Жульєна Табета

"Я люблю дивувати людей. Я відчуваю, що можу запропонувати щось свіже для їхнього життя і вирвати їх нудної буденності, пропонуючи інший кут сприйняття", – говорить Табет. 


Фотофантазія Жульєна Табета

Для Photoshop-чаклування дизайнер обрав тварин, бо вважає, що вони більш скромні і невинні в порівнянні з людьми.


Фотофантазія Жульєна Табета

Мені подобається уявляти, як поводяться тварини, коли ми їх не бачимо. Це як із мультфільмом "Історія іграшок", – додав він. 


Фотофантазія Жульєна Табета

Сюрреалістичні роботи Жульєна Табета: дивіться галерею

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Julien Tabet (@julien.tabet)

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Світ тварин Новини LifeStyle
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