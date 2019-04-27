Для любителів джазу: Aniko Dolidze Big Band презентує нову програму у Києві

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Aniko Dolidze Big Band
Aniko Dolidze Big Band / Прес-служба

Aniko Dolidze Big Band презентує нову програму Ella & Duke у столичному Caribbean Club Concert Hall у Міжнародний день джазу, 30 квітня.

Так, Аніко Долідзе представить дві грандіозні постаті джазової музики в одному концерті – Еллу Фіцджеральд та Дюка Еллінгтона. Проект Aniko Dolidze Big Band – це вокал Аніко у супроводі музикантів-віртуозів. П’ять саксофонів, чотири тромбони, чотири труби, фортепіано, бас, гітара, ударні і єдина в Україні жінка бенд-лідер.

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Елла Фіцджеральд – співачка, яка не потребує представлення: важко знайти впливовішу джазову вокалістку сучасності. Її імпровізаціями та фразуванням неможливо не захоплюватись. Природа подарувала Еллі унікальний голос – за гнучкістю, діапазоном та внутрішньою енергією. Свого часу вона була музичним новатором. Зараз же її вокальні прийоми стали еталонами для музикантів з усього світу.

Дюк Еллінгтон має славу реформатора джазового звучання. Його авторству належить сотня джазових стандартів. Твори Еллінгтона дозволяють розкритися на повну кожному учаснику оркестру, тож у цьому концерті звучатимуть також знакові інструментальні композиції.

Аніко Долідзе
Аніко Долідзе / Прес-служба

Дивіться відео з концерту Aniko Dolidze Big Band:

 

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Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Музика Новини культури Концерти
Джерело: LifeStyle 24
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